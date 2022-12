Iránska šachistka sa zrejme plánuje usadiť v Španielsku

Londýn 30. decembra (TASR) - Sárá Chádemová, jedna z najlepšie hodnotených iránskych šachistiek, sa údajne aj s rodinou plánuje usadiť v Španielsku. Toto rozhodnutie prijala z obavy o svoju bezpečnosť po zverejnení fotografií, ktoré ju zachytávajú, ako medzinárodnom turnaji v kazašskej Alma-Ate hrá šachovú partiu bez šatky zahaľujúcej vlasy. Informoval o tom v noci na piatok britský denník The Guardian.



Chádemová, ktorá je vo svetovom rebríčku na 804. mieste a v iránskom na 10. mieste, sa po turnaji v Kazachstane neplánovala vrátiť do Iránu zo strachu z odvety úradov, uviedli dva zdroje pre španielsky denník El País.



Namiesto toho sa aj s manželom, filmovým režisérom Ardeširom Ahmadim, a ich malým dieťaťom sťahujú do nemenovaného španielskeho mesta.



Zatiaľ nie je jasné, či rodina už získala povolenie na pobyt - správa uvádza, že v krajine vlastnia byt - alebo či plánujú požiadať o azyl. Chádemová nateraz neodpovedala na žiadosť denníka The Guardian o komentár.



Dvadsaťpäťročná šachistka sa stala ďalšou z radu iránskych športovkýň, ktoré sa vzopreli prísnym pravidlám obliekania pre ženy v Iráne.



Za nedodržanie týchto pravidiel bola na jeseň v Teheráne zadržaná a vzatá do väzby mladá Kurdka Mahsa Amíníová, ktorá pár dní na to zomrela vo vyšetrovacej väzbe. Jej smrť vyvolala masové protivládne protesty, ktoré zachvátili prakticky celý Irán.



Iránske úrady proti demonštrantom tvrdo zasiahli a podľa skupiny Iran Human Rights so sídlom v Osle najmenej 100 zatknutých osôb čelí obvineniam, za ktoré hrozí trest smrti.



Chádemová nie je prvou športovkyňou z Iránu, ktorá sa odhodlala vystúpiť na verejnosti bez hidžábu. Viaceré mladé ženy sa však za to následne ospravedlnili, čo viedlo ľudskoprávnych aktivistov k dohadom, že k tomu boli donútené.



Aj námestníčka iránskeho ministra športu Marjam Kázemípúrová v novembri v štátnych médiách uviedla, že niektoré iránske športovkyne sa správali v rozpore s islamskými normami, a potom sa za svoje konanie ospravedlnili.



The Guardian pripomenul, že viaceré iránske športové tímy sa zdržali spievania štátnej hymny - stalo sa tak aj pred úvodným zápasom Iránu na nedávnych majstrovstvách sveta vo futbale. Pred druhým a tretím zápasom však už iránski futbalisti hymnu spievali.