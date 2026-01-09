< sekcia Zahraničie
Iránska štátna televízia prvýkrát informovala o protestoch v krajine
Krátka reportáž sa objavila vo vysielaní televízie o 8.00 h miestneho času.
Autor TASR
Teherán 9. januára (TASR) - Iránska štátna televízia v piatok po prvýkrát informovala o rozsiahlych protestoch, ktoré v krajine trvajú už takmer dva týždne. Násilnosti počas nich podľa reportáže vyvolávajú „teroristickí agenti“ Spojených štátov a Izraela. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Krátka reportáž sa objavila vo vysielaní televízie o 8.00 h miestneho času. Bez ďalších podrobností sa v nej hovorilo o násilnostiach počas protestov, ktoré si vyžiadali obete na životoch. Televízia informovala, že „demonštranti podpálili súkromné autá, motorky, verejné miesta, ako napríklad metro, hasičské autá a autobusy“.
Súčasnú vlnu demonštrácií podnietil prudký pokles hodnoty iránskej meny. Protesty začali maloobchodníci v hlavnom meste Teherán 28. decembra, neskôr sa rozšírili do iných oblastí islamskej republiky. Vláda preto odstavila internet a medzinárodné telefónne hovory, čo sťažuje kontakt medzi ľuďmi v krajine.
Demonštrácie naprieč krajinou napriek tomu pokračovali aj vo štvrtok a podporil ich z exilu aj syn posledného šacha Iránu korunný princ Rezá Pahlaví. Demonštranti skandovali slogany ako „Smrť diktátorovi!“ a „Smrť islamskej republike!“. Iní vyjadrili podporu korunnému princovi: „Toto je posledná bitka! Pahlaví sa vráti!“ Protesty zároveň syn zvrhnutého monarchu zvolal aj na piatok.
Iránska organizácia pre ľudské práva (IHRNGO) tvrdí, že počas protestov už zabili bezpečnostné zložky najmenej 45 demonštrantov vrátane ôsmich mladistvých.
