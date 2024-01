Iránska tajná služba zatkla podozrivých z účasti na bombových útokoch

Teherán 5. januára (TASR) – Iránska tajná služba zatkla prvých podozrivých v spojitosti s bombovými útokmi, ktoré si pred dvomi dňami vyžiadali takmer 90 obetí na životoch. V piatok to podľa iránskej tlačovej agentúry Tasnim vyhlásil iránsky minister vnútra Ahmad Vahídí. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Počet obetí útokov v piatok stúpol na 89, uviedli iránske štátne médiá. Vahídí dodal, že zatýkanie podozrivých prebehlo v piatich iránskych provinciách.



Dva bombové útoky sa odohrali v stredu počas spomienkovej slávnosti pri príležitosti štvrtého výročia úmrtia generála Kásema Solejmáního v iránskom meste Kermán. Samovražední atentátnici sa údajne odpálili s odstupom približne desiatich minút. K zodpovednosti sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS), ktorá sa hlási k sunnitskej odnoži islamu. Väčšina obyvateľov Iránu vyznáva šiitský islam. IS považuje šiitov za odpadlíkov od viery.



Rita Katzová, riaditeľka spoločnosti SITE Intelligence Group, ktorá sa špecializuje na islamskú propagandu, sa však domnieva, že IS má v regióne iba obmedzený vplyv. IS nemá žiadneho známeho vodcu, a preto v krátkodobom horizonte nedokáže v danej oblasti získať späť postavenie, ktoré kedysi IS na Blízkom východe mal, uviedla Katzová v analýze.