Iránska televízia hovorí o očakávaných ťažkých útokoch na Izrael

Teherán 14. júna (TASR) – Iránska štátna televízia v sobotu uviedla, že v nadchádzajúcich hodinách možno očakávať „ťažké a ničivé“ útoky Iránu na Izrael. Ten podľa armádneho hovorcu pokračoval v úderoch na islamskú republiku. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP, píše TASR.



Iránske médiá večer oznámili, že protivzdušná obrana bola aktivovaná v metropole Teherán i viacerých ďalších mestách ako Tabríz na severozápade, Isfahán v centrálnej časti krajiny a Bandar Abbás na južnom pobreží Iránu.



Reportér agentúry DPA informoval, že po izraelských hrozbách pred tvrdými údermi v iránskom hlavnom meste sa z Teheránu pokúšali mnohí ľudia rýchlo odísť, pričom sa vytvárali kilometrové rady pred čerpacími stanicami. Izraelský minister obrany Jisrael Kac v sobotu varoval, že „Teherán bude horieť“, ak bude Irán pokračovať v odpaľovaní rakiet na Izrael.



Hovorca izraelskej armády v sobotu večer informoval, že útoky na Irán pokračujú a krajina má stále arzenál, ktorý môže spôsobiť závažné škody Izraelu. Ten bude podľa neho naďalej zasahovať a ničiť iránske raketové základne.



Izraelská armáda zasiahla v sobotu podzemný objekt v západoiránskom Chorramábade, v ktorom sa nachádzali rakety zem-zem a riadené strely. „Je to dôležité miesto, ktoré sa v minulosti dokonca objavilo v propagandistickom videu iránskeho režimu,“ povedal hovorca novinárom.



Upozornil zároveň, že iránske útoky sa neskončili a verejnosť v Izraelu by mala dodržiavať bezpečnostné usmernenia. Podľa hovorcu zostanú v platnosti do nedele 20.00 h miestneho času.