< sekcia Zahraničie
Iránska televízna hviezda vyvolala búrlivú diskusiu o nerovnosti
Jej výroky vyvolali v priebehu niekoľkých dní pobúrenie.
Autor TASR
Teherán 30. októbra (TASR) - Kontroverzné výroky populárnej herečky vyvolali v Iráne búrlivú diskusiu o sociálnej spravodlivosti. Faribá Náderiová viedla hodinovú diskusiu v relácii „Pump“ na sociálnej sieti YouTube, ktorá je v Iráne blokovaná.
S moderátorom hovorila o svojej práci, ale aj o súkromnom živote, pričom on opakovane spomínal jej privilegované sociálne postavenie, informuje tlačová agentúra DPA. Kritika sa zameriava na pasáž, v ktorej známa herečka žartovne, ale pohŕdavo komentovala oblasť, kde žije jej kolega.
„Pre nás to už nie je považované za módnu štvrť,“ povedala Náderiová, ktorá na začiatku tohto roka získala prestížnu cenu Simorgh Award za najlepší ženský herecký výkon na tohtoročnom Medzinárodnom filmovom festivale Fajr (FIFF).
Jej výroky vyvolali v priebehu niekoľkých dní pobúrenie. Dané video na YouTube bolo doteraz prehrané takmer miliónkrát. Konzervatívci aj liberáli vyjadrili pobúrenie nad týmito výrokmi a široko ich kritizovali ako „aroganciu triedy“ vzhľadom na závažnú hospodársku krízu v Iráne.
Náderiová odvtedy deaktivovala funkciu komentárov na svojom instagramovom účte, ktorý má približne 2,2 milióna sledovateľov.
„Podvedome použila jazyk, ktorý je v dnešnej mestskej kultúre vnímaný ako prejav odlišnosti a nadradenosti,“ uviedla iránska tlačová agentúra ISNA. Agentúra dodala, že Náderiovej slová odrážajú „mentalitu novozbohatlíkov“ - spôsob myslenia charakteristický potrebou odlíšiť sa a okázalo preukazovať svoje bohatstvo, uvádza DPA.
Irán sa už roky nachádza v hlbokej hospodárskej kríze, ktorú zhoršujú vojenské napätie, medzinárodné sankcie a politická izolácia. K tomu sa pridáva vysoká inflácia, pochmúrny hospodársky výhľad a nedostatok perspektív, zdôrazňuje DPA. Iránska dobre vzdelaná a kedysi spotrebiteľsky orientovaná stredná trieda sa neustále zmenšuje a mnohí jej členovia sa dostávajú do neistých životných podmienok.
S moderátorom hovorila o svojej práci, ale aj o súkromnom živote, pričom on opakovane spomínal jej privilegované sociálne postavenie, informuje tlačová agentúra DPA. Kritika sa zameriava na pasáž, v ktorej známa herečka žartovne, ale pohŕdavo komentovala oblasť, kde žije jej kolega.
„Pre nás to už nie je považované za módnu štvrť,“ povedala Náderiová, ktorá na začiatku tohto roka získala prestížnu cenu Simorgh Award za najlepší ženský herecký výkon na tohtoročnom Medzinárodnom filmovom festivale Fajr (FIFF).
Jej výroky vyvolali v priebehu niekoľkých dní pobúrenie. Dané video na YouTube bolo doteraz prehrané takmer miliónkrát. Konzervatívci aj liberáli vyjadrili pobúrenie nad týmito výrokmi a široko ich kritizovali ako „aroganciu triedy“ vzhľadom na závažnú hospodársku krízu v Iráne.
Náderiová odvtedy deaktivovala funkciu komentárov na svojom instagramovom účte, ktorý má približne 2,2 milióna sledovateľov.
„Podvedome použila jazyk, ktorý je v dnešnej mestskej kultúre vnímaný ako prejav odlišnosti a nadradenosti,“ uviedla iránska tlačová agentúra ISNA. Agentúra dodala, že Náderiovej slová odrážajú „mentalitu novozbohatlíkov“ - spôsob myslenia charakteristický potrebou odlíšiť sa a okázalo preukazovať svoje bohatstvo, uvádza DPA.
Irán sa už roky nachádza v hlbokej hospodárskej kríze, ktorú zhoršujú vojenské napätie, medzinárodné sankcie a politická izolácia. K tomu sa pridáva vysoká inflácia, pochmúrny hospodársky výhľad a nedostatok perspektív, zdôrazňuje DPA. Iránska dobre vzdelaná a kedysi spotrebiteľsky orientovaná stredná trieda sa neustále zmenšuje a mnohí jej členovia sa dostávajú do neistých životných podmienok.