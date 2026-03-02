< sekcia Zahraničie
Iránska vláda vyzvala obyvateľov, aby sa zhromaždili v Teheráne
Trump tiež nevylúčil v prípade potreby vyslanie amerických pozemných jednotiek do Iránu.
Autor TASR
Teherán 2. marca (TASR) - Iránska vláda vyzvala ľudí, aby sa v pondelok zhromaždili v hlavnom meste Teherán na znak podpory islamskej republike a vzdania úcty najvyššiemu duchovnému vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu, ktorý prišiel o život v sobotu pri americko-izraelskom útoku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Výzvu obyvateľom odvysielala iránska štátna televízia v tretí deň útokov Izraela a USA, ktoré v pondelok prisľúbili zintenzívniť svoje vojenské ťaženie proti „kľúčovým prvkom režimu“ v Iráne.
Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre denník NY Post povedal, že Spojené štáty „postupujú presne podľa plánu, dokonca s predstihom, čo sa týka (iránskeho) vedenia - 49 zabitých“, a že vojenské ťaženie proti islamskej republike malo trvať najmenej štyri týždne.
Trump tiež nevylúčil v prípade potreby vyslanie amerických pozemných jednotiek do Iránu. Ako však dodal, neočakáva, že bude takéto nasadenie potrebné.
Izrael a USA spoločne zaútočili na Irán v sobotu ráno. Pri úderoch prišlo okrem ajatolláha Chameneího o život viacero vysokopostavených predstaviteľov islamskej republiky.
