Iránska vojenská loď Šahíd Mahdaví prekročila prvýkrát rovník

Teherán 4. mája (TASR) - Iránska vojenská loď Šahíd Mahdaví vyzbrojená dronmi a raketami prekročila prvýkrát rovník a vplávala do vôd južnej hemisféry. Oznámila to v sobotu iránska štátna rozhlasová stanica IRIB, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



IRIB vo svojej správe neuviedla, kde presne sa iránske plavidlo nachádza. Je to však údajne prvýkrát, čo Irán vyslal loď svojho námorníctva na takúto diaľkovú misiu.



Plavidlo Šahíd Mahdaví bolo predstavené pred vyše rokom. Ide o prerobenú kontajnerovú loď, ktorú prevádzkujú iránske Revolučné gardy, píše DPA.



Iránske sily pritom vo februári prvýkrát vykonali skúšobný odpal rakety so stredne dlhou dráhou doletu, ktorá dokáže zasiahnuť ciele vzdialené približne 1700 kilometrov.