Iránska vojnová loď zakotvila pre technické problémy v Indii
Loď IRIS Lavan kotví od 4. marca v prístave mesta Kóčin ležiaceho na juhozápade Indie.
Autor TASR
Naí Dillí 6. marca (TASR) — Po Srí Lanke povolila aj India iránskej vojnovej lodi zakotviť v jednom zo svojich prístavov. Loď IRIS Lavan kotví od 4. marca v prístave mesta Kóčin ležiaceho na juhozápade Indie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, pre ktorú to v piatok uviedol zdroj z prostredia indickej vlády.
Podobne ako iránska fregata IRIS Dena, ktorú v stredu potopila americká ponorka pri pobreží Srí Lanky, sa aj plavidlo IRIS Lavan zúčastnilo na medzinárodných manévroch International Fleet Review 2026 organizovaných koncom februára Indiou neďaleko prístavného mesta Višákhapatnam.
Podľa spomínaného zdroja už 28. februára Irán kontaktoval Indiu so žiadosťou o prijatie lode IRIS Lavan. V žiadosti sa uvádzalo, že zakotvenie v Kóčine je „naliehavo potrebné“ pre technické problémy. Súhlas bol udelený 1. marca. Na palube sa nachádzalo 183 členov posádky, ktorí sú ubytovaní v objekte indického námorníctva.
Vo štvrtok prijala Srí Lanka posádku iránskej lode IRIS Búšehr, ktorá po zásahu americkým torpédom hlásila problémy s motorom a snažila sa zakotviť v prístave.
