Iránske družice sa nedostali na obežnú dráhu, nedosiahli danú rýchlosť

Dubaj 1. januára (TASR) - Tri výskumné družice, ktoré vo štvrtok vypustil Irán do vesmíru, sa nepodarilo umiestniť na obežnú dráhu. Informovalo o tom v piatok iránske ministerstvo obrany, píše agentúra Reuters.



Na to, aby sa družice dostali na orbitu, musia podľa hovorcu iránskeho rezortu obrany dosiahnuť rýchlosť približne 7600 metrov za sekundu. "Dosiahli sme 7350," uviedol.



Rezort obrany vo štvrtok nevysvetlil, či sa družice podarilo umiestniť na obežnú dráhu, avšak naznačil, že išlo o test pred nadchádzajúcimi pokusmi dostať iránske družice na orbitu.



Irán, ktorý má jeden z najväčších raketových programov na Blízkom východe, zaznamenal v posledných rokoch niekoľko štartov svojich družíc, ktoré prekazili technické problémy.



Štvrtkové vypustenie troch iránskych výskumných družíc na obežnú dráhu Zeme kritizovali USA, Nemecko aj Francúzsko. Tento krok podľa nich porušuje rezolúciu číslo 2231 Bezpečnostnej rady OSN, na základe ktorej vznikla dohoda o iránskom jadrovom programe z roku 2015. Podľa Washingtonu môže Teherán využiť rovnaké technológie vo svojom programe vývoja balistických rakiet. Teherán to však odmieta.



Irán vypustil do vesmíru svoju prvú družicu v roku 2009. Na obežnú dráhu umiestnil prvýkrát svoju družicu v roku 2011. V apríli 2020 Teherán oznámil, že úspešne vyslal na obežnú dráhu vojenskú družicu.