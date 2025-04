Irán nebude vyjednávať s USA o svojich vojenských kapacitách

Teherán 15. apríla (TASR) - Iránske revolučné gardy v utorok pred druhým kolom rokovaní o jadrovom programe s USA vyhlásili, že o vojenských kapacitách krajiny sa vyjednávať nebude. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Národná bezpečnosť, obrana a vojenská sila patria medzi červené línie Iránskej islamskej republiky, o ktorých nemožno za žiadnych okolností diskutovať ani vyjednávať,“ povedal hovorca gárd, ktorého citovala iránska štátna televízia IRIB.



Irán a Spojené štáty budú v sobotu viesť ďalšie kolo nepriamych rokovaní, podľa všetkého k nim dôjde v Ríme. Iránsky šéf diplomacie Abbás Arákčí a vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff minulú sobotu absolvovali v Ománe prvé rozhovory na vysokej úrovni, odkedy prezident USA Donald Trump odstúpil od jadrovej dohody z roku 2015. Podľa dohody sa zmiernili sankcie uvalené na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Teherán v reakcii na odstúpenie USA v roku 2018 prestal dodržiavať dohodu a výrazne napredoval v jadrovom vývoji.



Minulý mesiac poslal Trump duchovnému vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu list, v ktorom vyzval krajinu na priame rokovania. Zároveň varoval pred vojenským zásahom v prípade zlyhania diplomatickej cesty. "Ak si to bude vyžadovať vojenský zásah, urobíme vojenský zásah," ozrejmil už skôr šéf Bieleho domu. V pondelok novinárom zároveň povedal, že „problém vyrieši“ a že ide o „takmer jednoduchú“ záležitosť, píše AFP.



Západné mocnosti obviňujú Irán, že sa snaží získať jadrové zbrane obohacovaním uránu až na 60 percent. Na zhotovenie atómovej bomby je potrebné obohatenie na 90 percent. Irán popiera, že by jeho cieľom bola výroba takýchto zbraní a americké spravodajské služby nepotvrdili tieto snahy. Tvrdia však, že pokiaľ by sa Irán rozhodol zbrane vyrobiť, dokázal by to urobiť rýchlo.