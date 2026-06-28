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Iránske gardy v reakcii na americký útok zaútočili v Kuvajte
Na základe memoranda Irán súhlasil, že počas 60 dní zaistí bezpečnú plavbu obchodných lodí cez Hormuzský prieliv bez vyberania poplatkov, a to z Perzského zálivu do Ománskeho zálivu a späť.
Autor TASR
Teherán 28. júna (TASR) - Iránske revolučné gardy v nedeľu oznámili, že ako odvetu za americké útoky na iránske územie podnikli útoky na ciele v Kuvajte a Bahrajne. Zároveň varovali, že akákoľvek ďalšia agresia sa stretne so „zdrvujúcou odpoveďou“.
Irán aj Spojené štáty sa navzájom obviňujú z porušovania krehkého prímeria, čo komplikuje rokovania zamerané na ukončenie konfliktu na Blízkom východe, informovala v nedeľu agentúra AFP.
Gardy vo vyhlásení uviedli, že „zničili osem významných amerických vojenských objektov“ na leteckej základni Alí as-Sálim v Kuvajte a na základni Piatej flotily amerického námorníctva v prístave Salmán v Bahrajne.
„Akákoľvek agresia nepriateľa, bez ohľadu na zámienku, aj keď bude namierená proti bezvýznamným cieľom, sa stretne so zdrvujúcou odpoveďou,“ varovali Revolučné gardy.
S cieľom natrvalo ukončiť vojnu USA a Irán podpísali v polovici júna memorandum o porozumení. Stanovuje sa v ňom, že obaja signatári a ani ich spojenci „nesmú iniciovať vojnu ani vojenské operácie proti sebe a musia sa zdržať hrozby alebo použitia sily“. Americká armáda však v sobotu - už druhý deň po sebe - podnikla útoky na Irán. Podľa Washingtonu išlo o odvetu za iránsky útok na tanker v strategicky významnom Hormuzskom prielive.
Na základe memoranda Irán súhlasil, že počas 60 dní zaistí bezpečnú plavbu obchodných lodí cez Hormuzský prieliv bez vyberania poplatkov, a to z Perzského zálivu do Ománskeho zálivu a späť.
Revolučné gardy medzičasom v nedeľu uviedli, že prijali opatrenia na kontrolu lodnej dopravy v Hormuzskom prielive a voči plavidlám porušujúcim stanovené pravidlá budú postupovať prísnejšie než doteraz. Už vo štvrtok pritom varovali, že žiadne plavidlo sa nesmie plaviť prielivom bez ich povolenia. Stalo sa tak po tom, čo Omán, ležiaci na protiľahlom brehu prielivu, odporučil využívať alternatívnu námornú trasu. Irán v súčasnosti povoľuje plavbu iba koridorom vedúcim popri svojom pobreží.
Irán aj Spojené štáty sa navzájom obviňujú z porušovania krehkého prímeria, čo komplikuje rokovania zamerané na ukončenie konfliktu na Blízkom východe, informovala v nedeľu agentúra AFP.
Gardy vo vyhlásení uviedli, že „zničili osem významných amerických vojenských objektov“ na leteckej základni Alí as-Sálim v Kuvajte a na základni Piatej flotily amerického námorníctva v prístave Salmán v Bahrajne.
„Akákoľvek agresia nepriateľa, bez ohľadu na zámienku, aj keď bude namierená proti bezvýznamným cieľom, sa stretne so zdrvujúcou odpoveďou,“ varovali Revolučné gardy.
S cieľom natrvalo ukončiť vojnu USA a Irán podpísali v polovici júna memorandum o porozumení. Stanovuje sa v ňom, že obaja signatári a ani ich spojenci „nesmú iniciovať vojnu ani vojenské operácie proti sebe a musia sa zdržať hrozby alebo použitia sily“. Americká armáda však v sobotu - už druhý deň po sebe - podnikla útoky na Irán. Podľa Washingtonu išlo o odvetu za iránsky útok na tanker v strategicky významnom Hormuzskom prielive.
Na základe memoranda Irán súhlasil, že počas 60 dní zaistí bezpečnú plavbu obchodných lodí cez Hormuzský prieliv bez vyberania poplatkov, a to z Perzského zálivu do Ománskeho zálivu a späť.
Revolučné gardy medzičasom v nedeľu uviedli, že prijali opatrenia na kontrolu lodnej dopravy v Hormuzskom prielive a voči plavidlám porušujúcim stanovené pravidlá budú postupovať prísnejšie než doteraz. Už vo štvrtok pritom varovali, že žiadne plavidlo sa nesmie plaviť prielivom bez ich povolenia. Stalo sa tak po tom, čo Omán, ležiaci na protiľahlom brehu prielivu, odporučil využívať alternatívnu námornú trasu. Irán v súčasnosti povoľuje plavbu iba koridorom vedúcim popri svojom pobreží.