Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Iránske gardy zastavili dve lode, ktoré sa pokúšali preplávať Hormuz

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Teherán uviedol, že plavidlá musia požiadať o povolenie na vyplávanie alebo vstup do Perzského zálivu cez Hormuzský prieliv

Autor TASR
Teherán 22. apríla (TASR) - Zbor islamských revolučných gárd (IRGC) v stredu oznámil, že iránske loďstvo zastavilo dve plavidlá, ktoré sa pokúšali preplávať Hormuzským prielivom. Následne boli obe lode nasmerované do teritoriálnych vôd Iránskej islamskej republiky. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

„Námorníctvo Zboru islamských revolučných gárd dnes ráno identifikovalo a v Hormuzskom prielive zastavilo dve lode, ktoré narušili pravidlá,“ uviedli IRGC vo svojom vyhlásení.

Podľa oznámenia velenia IRGC ide o kontajnerovú loď MSC Francesca plaviacu sa pod panamskou vlajkou a „spojenú so sionistickým režimom“, ako v Iráne označujú Izrael. Druhým plavidlom je kontajnerová loď Epaminondas, ktorá sa plaví pod libérijskou vlajkou. Jej posádka údajne manipulovala s navigačnými systémami a ohrozovala námornú bezpečnosť.

Teherán uviedol, že plavidlá musia požiadať o povolenie na vyplávanie alebo vstup do Perzského zálivu cez Hormuzský prieliv, ktorým v čase mieru prechádza pätina svetového vývozu ropy a plynu spolu s ďalšími dôležitými komoditami.
