Iránske médiá chcú poplatky za používanie káblov v Hormuzskom prielive
Návrhy iránskych médií predstavujú ďalší pokus Teheránu získať príjmy z Hormuzského prielivu, ktorý je jednou z najdôležitejších svetových lodných trás.
Autor TASR
Teherán 11. mája (TASR) -Iránska tlačová agentúra Tasním navrhla, aby Irán začal vyberať poplatky od medzinárodných spoločností za používanie podmorských optických káblov uložených v Hormuzskom prielive. TASR o tom informuje podľa správy portálu The Times of Israel.
Tasním je agentúra spájaná s iránskymi Revolučnými gardami. Podľa nej by sa podmorské internetové káble mohli stať významným zdrojom príjmov pre Irán v čase, keď sa krajina snaží získať väčšiu kontrolu nad strategickým prielivom a zároveň hľadá nové finančné zdroje, aby tak kompenzovala rozsiahle americké sankcie.
Agentúra vo svojom článku navrhla zavedenie každoročných licenčných poplatkov pre zahraničné spoločnosti využívajúce komunikačné trasy, ktoré spájajú Perzský záliv so zvyškom sveta. Dodatočné príjmy by podľa nej mohli plynúť aj z udelenia výhradných práv iránskym firmám na opravy a údržbu káblov.
Tasním zároveň naznačila, že prínosy by nemuseli byť iba ekonomické. Irán by podľa agentúry mohol od technologických gigantov, vrátane spoločností Amazon a Meta, požadovať dodržiavanie iránskych zákonov ako podmienku prístupu k týmto trasám.
Podobný návrh zverejnila aj iránska agentúra Fárs, podľa ktorej má Irán právo uplatňovať svoju suverenitu nad Hormuzským prielivom vrátane optických káblov položených na jeho dne. Právo tranzitu podľa nej toto postavenie nemení.
Návrhy iránskych médií predstavujú ďalší pokus Teheránu získať príjmy z Hormuzského prielivu, ktorý je jednou z najdôležitejších svetových lodných trás. Cez prieliv prechádza približne 20 percent globálnych dodávok ropy a zemného plynu.
Irán od vypuknutia vojny s USA a Izraelom 28. februára uplatňuje takmer úplné uzavretie prielivu a zároveň navrhol zavedenie poplatkov pre lode, ktoré chcú touto strategickou vodnou cestou prechádzať.
