Iránske médiá informovali o upravenom počte obetí útoku na školu
Pri útoku na základnú školu v Mínábe z 28. februára zahynulo 73 chlapcov a 47 dievčat, uviedla štátna televízia IRIB a miestne médiá.
Autor TASR
Teherán 28. apríla (TASR) - Irán v utorok zverejnil upravený počet obetí útoku na školu v meste Mínáb, ku ktorému došlo v prvý deň vojny na Blízkom východe. Namiesto pôvodných viac ako 175 mŕtvych si incident podľa iránskych štátnych médií vyžiadal celkovo 155 obetí. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Pri útoku na základnú školu v Mínábe z 28. februára zahynulo 73 chlapcov a 47 dievčat, uviedla štátna televízia IRIB a miestne médiá. Okrem nich zahynulo aj 26 učiteľov, sedem rodičov, vodič školského autobusu a farmaceutický technik pôsobiaci v klinike vedľa školy, dodala IRIB na platforme Telegram.
Najnovšie správy sa líšia od počtu takmer 200 mŕtvych, o ktorom Teherán pôvodne informoval. Prvotné správy hovorili, že išlo o dievčenskú školu a že pri útoku zahynulo najmenej 168 žiačok vo veku sedem až 12 rokov.
Podľa predbežných zistení vyšetrovania amerických ozbrojených síl, o ktorých informoval denník The New York Times, zasiahla základnú školu americká riadená strela Tomahawk v dôsledku chyby v zameriavaní.
Prezident USA Donald Trump spočiatku naznačil, že zodpovednosť za útok môže niesť samotný Irán, a to aj napriek tomu, že strely Tomahawk nevlastní, vysvetľuje AFP.
Incident odsúdil aj iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. „V čase, keď americko-izraelskí agresori podľa vlastných tvrdení disponujú najmodernejšími technológiami a najpresnejšími vojenskými a dátovými systémami, nikto nemôže uveriť, že útok na školu bol čokoľvek iné ako úmyselný a zámerný,“ vyhlásil vo videopríhovore pred Radou OSN pre ľudské práva.
Agentúra DPA s odvolaním sa na iránsku vládu v marci informovala, že Teherán plánuje pretvoriť túto školu na múzeum venované pamiatke obetiam útoku.
Pri útoku na základnú školu v Mínábe z 28. februára zahynulo 73 chlapcov a 47 dievčat, uviedla štátna televízia IRIB a miestne médiá. Okrem nich zahynulo aj 26 učiteľov, sedem rodičov, vodič školského autobusu a farmaceutický technik pôsobiaci v klinike vedľa školy, dodala IRIB na platforme Telegram.
Najnovšie správy sa líšia od počtu takmer 200 mŕtvych, o ktorom Teherán pôvodne informoval. Prvotné správy hovorili, že išlo o dievčenskú školu a že pri útoku zahynulo najmenej 168 žiačok vo veku sedem až 12 rokov.
Podľa predbežných zistení vyšetrovania amerických ozbrojených síl, o ktorých informoval denník The New York Times, zasiahla základnú školu americká riadená strela Tomahawk v dôsledku chyby v zameriavaní.
Prezident USA Donald Trump spočiatku naznačil, že zodpovednosť za útok môže niesť samotný Irán, a to aj napriek tomu, že strely Tomahawk nevlastní, vysvetľuje AFP.
Incident odsúdil aj iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. „V čase, keď americko-izraelskí agresori podľa vlastných tvrdení disponujú najmodernejšími technológiami a najpresnejšími vojenskými a dátovými systémami, nikto nemôže uveriť, že útok na školu bol čokoľvek iné ako úmyselný a zámerný,“ vyhlásil vo videopríhovore pred Radou OSN pre ľudské práva.
Agentúra DPA s odvolaním sa na iránsku vládu v marci informovala, že Teherán plánuje pretvoriť túto školu na múzeum venované pamiatke obetiam útoku.