Iránske médiá informovali o útoku Iránu v Pakistane, správy stiahli

Teherán 16. januára (TASR) - Iránske štátne médiá v utorok informovali o útoku Iránu v Pakistane proti základniam militantnej skupiny Džajš al-Adl. Správy však neskôr stiahli, všimla si agentúra AP.



Iránska štátna agentúra IRNA a štátna televízia uviedli, že pri útoku boli použité drony a rakety. Iránska štátna televízia Press TV útok pripísala Revolučným gardám.



Oznámenie úderu sprevádzajú nejasnosti, keďže niektoré správy o útokoch médiá bez vysvetlenia neskôr stiahli. Obdobné správy pritom zverejnili aj iránske agentúry Tasnim a Fars.



Džajš al-Adl (Armáda spravodlivosti) je sunnitská militantná skupina. Pôsobí na juhu Iránu, v ktorom dominujú šiiti a jej vplyv presahuje do Pakistanu.



Akýkoľvek iránsky útok na území Pakistanu by mohol ohroziť vzájomné vzťahy, pričom obe krajiny sa voči sebe už dlhšie stavajú podozrievavo. Pakistan bezprostredne na žiadosti o vyjadrenie neodpovedal, píše AP.



K oznámeniu útokov prišlo v čase zvýšeného napätia na Blízkom východe a rastúcich obáv z rozšírenia vojny medzi Izraelom a palestínskym militatným hnutím Hamas z Pásma Gazy.



V pondelok večer iránske Revolučné gardy oznámili, že zaútočili na "teroristické" ciele v severnom Iraku v odvete za zabitie veliteľov gárd Izraelom. Rakety údajne zničili "špionážnu centrálu" izraelskej tajnej služby Mosad v Arbíle, hlavnom meste irackého Kurdistan. Iránske gardy v pondelok tiež podnikli útoky v Sýrii, kde podľa vlastných slov útočili na ciele skupiny Islamský štát (IS).



Irak v pondelok označil iránske útoky, pri ktorých zomrelo aj niekoľko civilistov, za "zjavné porušenie" irackej suverenity.