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Iránske médiá: Teherán dosiaľ nesúhlasil so žiadnou dohodu s USA
Trump v príspevku na platforme Truth Social spresnil, že rokovania a konečné body dohody s Iránom po obsahovej a detailnej stránke schválili všetky zúčastnené strany vrátane USA a Izraela.
Autor TASR
Teherán 11. júna (TASR) - Irán zatiaľ neschválil žiadne znenie možnej dohody so Spojenými štátmi. S odvolaním na zdroj z prostredia iránskeho tímu vyjednávačov o tom vo štvrtok informovala iránska tlačová agentúra Fárs po tom, čo prezident USA Donald Trump zrušil plánované útoky na islamskú republiku a naznačil možnú dohodu, píše TASR.
„Dosiaľ nebol schválený žiadny text pre počiatočné memorandum o porozumení so Spojenými štátmi,“ uviedla Fárs.
Agentúra Tasním odmietla Trumpovo oznámenie s tým, že americký prezident už v minulosti robil podobné vyhlásenia bez toho, aby mali nejaký výsledok, a preto je potrebné čakať na reakciu Iránu v tejto veci.
Americký prezident vo štvrtok oznámil, že Spojené štáty večer „veľmi tvrdo“ zasiahnu islamskú republiku. O niekoľko hodín neskôr však tieto útoky zrušil, pričom ako dôvod uviedol dosiahnutie pokroku na rokovaniach.
Trump v príspevku na platforme Truth Social spresnil, že rokovania a konečné body dohody s Iránom po obsahovej a detailnej stránke schválili všetky zúčastnené strany vrátane USA a Izraela. Čas a miesto podpisu tejto dohody podľa neho oznámia v krátkom čase.
Irán a Spojené štáty si v uplynulých týždňoch vymieňali návrhy na ukončenie vojny, ktorá sa začala 28. februára po útokoch USA a Izraela na Irán a rozšírila sa do regiónu. Strany konfliktu sa 8. apríla dohodli na prímerí, avšak v posledných dňoch hlásili vzájomné útoky.
„Dosiaľ nebol schválený žiadny text pre počiatočné memorandum o porozumení so Spojenými štátmi,“ uviedla Fárs.
Agentúra Tasním odmietla Trumpovo oznámenie s tým, že americký prezident už v minulosti robil podobné vyhlásenia bez toho, aby mali nejaký výsledok, a preto je potrebné čakať na reakciu Iránu v tejto veci.
Americký prezident vo štvrtok oznámil, že Spojené štáty večer „veľmi tvrdo“ zasiahnu islamskú republiku. O niekoľko hodín neskôr však tieto útoky zrušil, pričom ako dôvod uviedol dosiahnutie pokroku na rokovaniach.
Trump v príspevku na platforme Truth Social spresnil, že rokovania a konečné body dohody s Iránom po obsahovej a detailnej stránke schválili všetky zúčastnené strany vrátane USA a Izraela. Čas a miesto podpisu tejto dohody podľa neho oznámia v krátkom čase.
Irán a Spojené štáty si v uplynulých týždňoch vymieňali návrhy na ukončenie vojny, ktorá sa začala 28. februára po útokoch USA a Izraela na Irán a rozšírila sa do regiónu. Strany konfliktu sa 8. apríla dohodli na prímerí, avšak v posledných dňoch hlásili vzájomné útoky.