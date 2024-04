Iránske médiá: Teherán nebol napadnutý zo zahraničia

Teherán 19. apríla (TASR) - Iránske médiá v piatok popreli tvrdenia o napadnutí krajiny zo zahraničia. Reagujú tak na správy amerických médií o izraelskom nočnom útoku na Irán. TASR informuje na základe agentúry AFP a televízie al-Džazíra.



"Neexistujú žiadne správy o útoku zo zahraničia proti Isfahánu alebo inej časti Iránu," uviedla iránska tlačová agentúra Tasnim s odvolaním sa na "informované zdroje".



Traja iránski predstavitelia pre denník The New York Times uviedli, že útok vykonali menšie drony pravdepodobne vypustené vo vnútrozemí Iránu. Dodali, že radarové systémy nezaznamenali vstup neidentifikovaných lietadiel do iránskeho vzdušného priestoru.



Tlačová agentúra Fars informovala o "troch explóziách", ktoré bolo počuť v blízkosti letiska Isfahán a 8. vojenskej leteckej základne Šekari. Hovorca iránskej vesmírnej agentúry informoval, že "niekoľko" dronov bolo "úspešne zostrelených".



Iránsky analytik v štátnej televízii tvrdil, že drony lietali od "infiltrátorov zvnútra" krajiny, informovala televízia al-Džazíra. Teherán ani Tel Aviv sa k incidentu zatiaľ oficiálne nevyjadrili.



Irán v piatok aktivoval systém protivzdušnej obrany nad niekoľkými mestami po tom, ako štátna televízna stanica informovala, že v blízkosti mesta Isfahán v centrálnej časti krajiny bolo počuť výbuchy. Podľa amerických médií, ktoré sa odvolávali na popredných amerických predstaviteľov, išlo o útok Izraela.