Iránske médiá tvrdia, že súčasťou dohody s USA sú zmrazené financie
Autor TASR
Teherán 31. mája (TASR) - Iránske štátne médiá v sobotu informovali, že navrhované memorandum o porozumení so Spojenými štátmi zahŕňa aj dohodu o uvoľnení zmrazeného majetku vo výške 12 miliárd dolárov. Správu priniesla agentúra AFP, píše TASR.
Štátne médiá sa odvolávali na „neoficiálny“ návrh memoranda. Podobnú správu iránskej štátnej televízie z tohto týždňa odmietol Biely dom ako „výmysel“.
Správy prišli po tom, ako prezident USA Donald Trump zverejnil vlastnú charakteristiku možnej dohody zameranej na zastavenie vojny s Iránom, ktorej kľúčové prvky zasa spochybnili iránske zdroje.
„Spojené štáty prisľúbili, že Irán poskytnú v priebehu 60 dní plný prístup k jeho aktívam za 12 miliárd dolárov, aby mohli byť tieto zdroje prevedené a využité bez obmedzení v bankách v krajine, ktorú si želá Irán,“ uviedla v sobotu iránska televízia.
Trump v piatok trval na tom, že „do odvolania nedôjde k žiadnemu prevodu peňazí“.
Zdroj pre agentúru AFP tento týždeň povedal, že šéf iránskej centrálnej banky bol súčasťou delegácie, ktorá navštívila Katar s cieľom „prediskutovať otázku zmrazených financií, ktorá sa spomína v memorande o porozumení ako súčasť prípadnej konečnej dohody“.
Sobotňajšia správa štátnej televízie tiež uviedla, že Teherán bude naďalej spravovať Hormuzský prieliv, ktorý Irán blokuje od začiatku vojny.
Trump v piatok povedal, že Irán prieliv opätovne otvorí pre lodnú dopravu bez obmedzení. Washington opakovane zdôraznil, že zachovanie iránskej kontroly nad touto trasou dôležitou pre svetové dodávky energetických surovín by bolo neprijateľné.
