Iránske médiá: USA v najnovšom návrhu neposkytli žiadne ústupky
Teherán 17. mája (TASR) - Spojené štáty stanovili päť kľúčových podmienok na dosiahnutie dohody o ukončení vojny s Teheránom, avšak podľa iránskych médií v nich Washington Teheránu neposkytol žiadne ústupky. V nedeľu na to upozornila agentúra AFP, informuje TASR.
Iránska agentúra Fárs priniesla informáciu, že Washington Teheránu odoslal päťbodový návrh, v ktorom požadujú, aby Irán v budúcnosti prevádzkoval iba jedno jadrové zariadenie a odovzdal svoje zásoby vysoko obohateného uránu Spojeným štátom. USA tiež odmietajú uvoľniť „čo i len štvrtinu“ iránskych zmrazených aktív v zahraničí alebo zaplatiť reparácie za škody spôsobené Iránu počas vojny, ktorá vypukla 28. februára.
AFP pripomína, že Irán naopak požaduje ukončenie vojenských operácií na všetkých frontoch, vrátane izraelskej ofenzívy v Libanone, ako aj zastavenie námornej blokády iránskych prístavov zo strany USA, ktorá trvá od 13. apríla. Zároveň vyzval na zrušenie všetkých sankcií zo strany USA a na uvoľnenie iránskych aktív zmrazených v zahraničí. Kľúčovou podmienkou je aj „uznanie suverenity Iránu nad Hormuzským prielivom“.
„Spojené štáty, ktoré neponúkajú žiadne konkrétne ústupky, chcú dosiahnuť ústupky, ktoré sa im nepodarilo presadiť počas vojny, čo povedie k patovej situácii v rokovaniach,“ skonštatovala iránska agentúra Mers.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok vyhlásil, že Teherán od Washingtonu dostal správy o ochote pokračovať v mierových rokovaniach. Zdôraznil však, že iránski predstavitelia nedôverujú Spojeným štátom a rokovať s nimi budú len v prípade, ak to budú myslieť vážne.
