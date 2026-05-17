Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 17. máj 2026Meniny má Gizela
< sekcia Zahraničie

Iránske médiá: USA v najnovšom návrhu neposkytli žiadne ústupky

.
Na snímke Abbás Arákčí. Foto: TASR/AP

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok vyhlásil, že Teherán od Washingtonu dostal správy o ochote pokračovať v mierových rokovaniach.

Autor TASR
Teherán 17. mája (TASR) - Spojené štáty stanovili päť kľúčových podmienok na dosiahnutie dohody o ukončení vojny s Teheránom, avšak podľa iránskych médií v nich Washington Teheránu neposkytol žiadne ústupky. V nedeľu na to upozornila agentúra AFP, informuje TASR.

Iránska agentúra Fárs priniesla informáciu, že Washington Teheránu odoslal päťbodový návrh, v ktorom požadujú, aby Irán v budúcnosti prevádzkoval iba jedno jadrové zariadenie a odovzdal svoje zásoby vysoko obohateného uránu Spojeným štátom. USA tiež odmietajú uvoľniť „čo i len štvrtinu“ iránskych zmrazených aktív v zahraničí alebo zaplatiť reparácie za škody spôsobené Iránu počas vojny, ktorá vypukla 28. februára.

AFP pripomína, že Irán naopak požaduje ukončenie vojenských operácií na všetkých frontoch, vrátane izraelskej ofenzívy v Libanone, ako aj zastavenie námornej blokády iránskych prístavov zo strany USA, ktorá trvá od 13. apríla. Zároveň vyzval na zrušenie všetkých sankcií zo strany USA a na uvoľnenie iránskych aktív zmrazených v zahraničí. Kľúčovou podmienkou je aj „uznanie suverenity Iránu nad Hormuzským prielivom“.

„Spojené štáty, ktoré neponúkajú žiadne konkrétne ústupky, chcú dosiahnuť ústupky, ktoré sa im nepodarilo presadiť počas vojny, čo povedie k patovej situácii v rokovaniach,“ skonštatovala iránska agentúra Mers.

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok vyhlásil, že Teherán od Washingtonu dostal správy o ochote pokračovať v mierových rokovaniach. Zdôraznil však, že iránski predstavitelia nedôverujú Spojeným štátom a rokovať s nimi budú len v prípade, ak to budú myslieť vážne.
.

Neprehliadnite

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení

Do areálu kaštieľa v Betliari vbehol medveď