Iránske médiá: Útoky zrejme zasiahli vojenské zariadenia v Isfaháne
Údery USA a Izraela zároveň poškodili komplex náboženských budov na severozápade Iránu.
Autor TASR
Teherán 31. marca (TASR) - Iránske médiá v utorok uviedli, že podľa predbežných zistení zasiahli útoky v centrálnom Iráne niektoré „vojenské objekty“, pričom však neuviedli ich presnú polohu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Predbežné vyšetrovanie naznačuje, že terčom útokov sa stali niektoré vojenské objekty v Isfaháne,“ citovala agentúra Fárs slová bezpečnostného predstaviteľa úradu tamojšieho guvernéra. Tento predstaviteľ zároveň uviedol, že doposiaľ nie je známe, či vznikli škody alebo či došlo k stratám na životoch.
Údery USA a Izraela zároveň poškodili komplex náboženských budov na severozápade Iránu. Štátna televízia uviedla, že Veľká husajníja v meste Zandžán, ktorá slúži na šiitské zhromaždenia a smútočné obrady, „bola poškodená v dôsledku útoku nepriateľa“.
V utorok bolo počuť výbuchy aj v Dubaji, pričom úrady Spojených arabských emirátov varovali pred raketovými údermi a útokmi bezpilotných lietadiel. „Systém protivzdušnej obrany Spojených arabských emirátov aktívne reaguje na raketové a dronové hrozby,“ uviedlo tamojšie ministerstvo obrany vo vyhlásení na platforme X. Štyri osoby utrpeli zranenia po zásahu troskami zo zneškodnených rakiet a hlásené boli aj materiálne škody.
Podľa novinárov agentúry AFP bolo počuť výbuch takisto v blízkosti medzinárodného letiska v meste Arbíl v autonómnej kurdskej oblasti Iraku. V meste sa nachádza rozsiahly komplex amerického konzulátu a na letisku pôsobia vojenskí poradcovia pridelení k medzinárodnej protidžihádistickej koalícii pod vedením USA.
