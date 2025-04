Iránske médiá vyzdvihujú silu krajiny na rokovaniach s USA

Teherán 20. apríla (TASR) - Iránske médiá vykresľujú Teherán ako stranu so silnou pozíciou po sobotňajších rozhovoroch o jadrovom programe so Spojenými štátmi a pred ďalšími rozhovormi v Ománe v najbližších dňoch. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP, píše TASR.



„Vojenská sila Iránu prinútila Ameriku rokovať,“ napísali noviny Kajhán, ktoré sa stavali proti kompromisu alebo rokovaniam s USA. Konzervatívny denník zaujal v posledných dňoch zmierlivejší tón, keď obe dlho znepriatelené krajiny hlásili pokrok na rozhovoroch.



„Američania potrebujú nás a dôveryhodnosť, ktorú im dávajú rokovania s Iránom,“ doplnil denník, ktorý stále označil prezidenta USA Donalda Trumpa za „nedôveryhodného psychopata“ a nepredvídateľného politika.



Irán trvá na tom, že počas dvoch kôl rozhovorov 12. a 19. apríla so Spojenými štátmi nekomunikoval priamo, ale výlučne cez ománskych sprostredkovateľov.



Štátna tlačová agentúra IRNA uviedla, že iránsky trh s cennými papiermi zaznamenal v sobotu „historický“ nárast, pričom iránska mena rial posilnila na čiernom trhu.



Washington a Teherán plánujú v stredu v Ománe technické diskusie medzi svojimi expertmi a ďalšie rozhovory iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího s americkým vyslancom pre Blízky východ Steveom Witkoffom sa uskutočnia budúcu sobotu.



Reformistický denník Ham Míhan tvrdí, že priame rokovania počas technickej fázy „nie sú užitočné, možné ani logické“. Ďalšie reformistické noviny Šark doterajší pokrok opatrne privítali s tým, že rozhovory umožňujú „postupne zisťovať, čo druhá strana chce“.



USA dlho obviňujú Irán zo snahy vyvinúť jadrové zbrane, v dôsledku čoho sú na islamskú republiku uvalené sankcie. Teherán to opakovane popiera a tvrdí, že jeho nukleárny program má výlučne mierové účely. Rozhovory oboch krajín zvýšili v Iráne nádeje na zlepšenie ekonomickej situácie.