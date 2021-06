Iránske námorné sily dostali dve nové vojnové plavidlá

Teherán 14. júna (TASR) - Iránske námorné sily si v pondelok - počas slávnostnej ceremónie vysielanej štátnou televíziou prevzali - dve nové vojnové lode.



Stalo sa tak iba niekoľko dní po oznámení, že Teherán "po prvý raz" vyslal do Atlantického oceánu menšiu eskadru bojových plavidiel so zámerom "posilniť svoj námorný potenciál", informuje tlačová agentúra AFP.



"Ministerstvo obrany dnes splnilo veľkú úlohu. Iránskej islamskej republike dodalo dve lode - torpédoborec Dena a mínolovku," uviedol v prejave iránsky prezident Hasan Rúhání.



Podľa vyhlásenia náčelníka štábu iránskych ozbrojených síl je Dena "plne iránsky torpédoborec" vybavený pristávacou plochou pre vrtuľník a množstvom obranných aj útočných systémov.



Torpédoborec je schopný "prekonať veľké vzdialenosti" a dokáže "zničiť všetky vzdušné i podmorské hrozby".



Mínolovka s názvom Šahín má dĺžku vyše 33 metrov a je schopná odhaliť a zneškodniť rozličné typy námorných mín, uvádza sa vo vyhlásení náčelníka štábu iránskej armády.



Iránske vojnové loďstvo prišlo 2. júna o jedno zo svojich najväčších plavidiel - Chárg -, ktoré sa potopilo v Ománskom zálive po tom, ako na ňom vypukol mohutný požiar. Posádku sa podarilo evakuovať. Príčina katastrofy zostáva neznáma, respektíve nebola nezverejnená, konštatuje AFP.



Iránske námorné sily označili Chárg ako "podporné a cvičné plavidlo". Podľa vojenských špecialistov publikujúcich na webovej stránke Globalsecurity.org však išlo o nosič vrtuľníkov a plavidlo určené na doplňovanie paliva ďalším lodiam.



Zmienená eskadra prvýkrát vstúpila do vôd Atlantického oceánu bez toho, aby sa počas plavby zastavila v prístavoch iných krajín. Skupina lodí vyplávala z iránskeho prístavu Bandar Abbás v Perzskom zálive 10. mája. Po mesiac trvajúcej plavbe minula Mys Dobrej nádeje a pokračovala smerom do severného Atlantiku.