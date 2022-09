Iránske námorné sily zadržali loď pašujúcu palivo, píšu iránske médiá

Teherán 10. septembra (TASR) - Iránske námorné sily zadržali loď plaviacu sa pod vlajkou zahraničnej krajiny, ktorá podľa ich vyjadrení pašovala ropu v oblasti Perzského zálivu. Posádku lode zatkli. TASR o tom informuje na základe agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na sobotňajšie správy iránskych štátnych médií.



Námorné sily Iránskych revolučných gárd (IRGC) uviedli, že bolo zhabané "zahraničné plavidlo prevážajúce 757.000 litrov pašovaného paliva". Siedmich členov posádky, ktorí sú občanmi zahraničných krajín, podľa vyjadrenia jedného z generálov IRGC zatkli a odovzdali súdnym úradom. To, pod vlajkou ktorej krajiny sa loď plavila, a ani čas jej zadržania, nie sú známe.



Túto loď, ktorá mala v úmysle previesť svoj náklad paliva do iných krajín, zadržali vo vzdialenosti približne 95 kilometrov od iránskeho pobrežia. Generál však neuviedol, či náklad lode pochádzal z Iránu.



Irán patrí medzi krajiny s najnižšími cenami pohonných hmôt na svete, čím sa ich pašovanie do iných krajín môže stať ziskovým, píše AFP. Boj proti pašerákom je podľa slov generála jednou z priorít námorných síl Iránskych revolučných gárd.