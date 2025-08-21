< sekcia Zahraničie
Iránske námorníctvo začalo prvé vojenské cvičenia po vojne s Izraelom
Iránska televízia informovala, že plavidlá námorných síl vypália strely s plochou dráhou letu na ciele a budú používať drony nad otvoreným morom.
Autor TASR
Teherán 21. augusta (TASR) - Irán uskutočňuje svoje prvé vojenské cvičenia od júnovej 12-dňovej vojny s Izraelom, informovala vo štvrtok štátna televízia. Námorné plavidlá podľa agentúry AP vypúšťajú strely na ciele na mori v Ománskom zálive a Indickom oceáne, píše TASR.
Hoci sú takéto cvičenie v islamskej republike rutinou, súčasné cvičenia s názvom „Udržateľná sila 1404“ sa konajú v čase, keď sa iránske orgány snažia prejaviť silu po júnovej vojne, počas ktorej Izrael útočil na iránskej jadrové zariadenia a ďalšie objekty. Podľa agentúry Tasním ide o dvojdňové cvičenia.
Iránska televízia informovala, že plavidlá námorných síl vypália strely s plochou dráhou letu na ciele a budú používať drony nad otvoreným morom. Zábery z cvičenia televízia dosiaľ neodvysielala, konštatuje AP.
Iránske námorné sily, ktoré majú pravdepodobne 18.000 príslušníkov, sa počas júnovej vojne zrejme vyhlo vážnejšiemu útoku.
Vojenské námorníctvo so sídlom v prístavnom meste Bandar Abbás na juhu Iránu podľa americkej tlačovej agentúry stráži Ománsky záliv, Indický oceán, Kaspické more a vo všeobecnosti necháva Perzský záliv a jeho úzky východ – Hormuzský prieliv spájajúci Perzský záliv s Arabským morom – na starosti polovojenským Revolučným gardám.
Námorné sily Revolučných gárd sú známe tým, že zadržiavajú lode západných krajín a pozorne sledujú lode amerického námorníctva vstupujúce do regiónu. Irán od konca nedávnej vojny s Izraelom opakovane tvrdí, že je pripravený odraziť akýkoľvek budúci izraelský útok. Iránsky minister obrany Azíz Nasírzáde uviedol, že islamská republika vybavila svoje sily novými strelami. „Ako odpoveď na akúkoľvek potenciálnu nepriateľskú dobrodružnosť sú naše sily pripravené tieto nové strely efektívne použiť,“ povedal minister, informovala v stredu iránska agentúra IRNA.
