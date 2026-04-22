< sekcia Zahraničie
Iránske plavidlo strieľalo na kontajnerovú loď pri pobreží Ománu
Lodná doprava cez strategický Hormuzský prieliv bola Iránom výrazne obmedzená od začiatku vojny s Izraelom a Spojenými štátmi.
Autor TASR
Maskat/Teherán 22. apríla (TASR) - Iránsky delový čln v stredu vystrelil na kontajnerovú loď pri pobreží Ománu, pričom spôsobil škody, no k žiadnym obetiam na životoch nedošlo, uviedla Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a portálu britského denníka The Guardian.
„Kapitán kontajnerovej lode nahlásil, že sa k plavidlu priblížil jeden delový čln IRGC (iránskych Revolučných gárd)..., ktorý potom na plavidlo vystrelil, čo spôsobilo vážne poškodenie mostíka. Nebol hlásený žiadny požiar ani vplyv na životné prostredie,“ spresnila organizácia.
Dodala, že k incidentu došlo 15 námorných míľ (približne 28 kilometrov) severovýchodne od Ománu a všetci členovia posádky sú v poriadku. Podľa britskej bezpečnostnej firmy Vanguard Tech sa loď plavila pod libérijskou vlajkou a „bola informovaná, že má povolenie na tranzit cez Hormuzský prieliv“.
Iránska tlačová agentúra Tasním však uviedla, že plavidlo „ignorovalo varovania iránskych ozbrojených síl“, preto naň strieľali a vážne ho poškodili.
Lodná doprava cez strategický Hormuzský prieliv bola Iránom výrazne obmedzená od začiatku vojny s Izraelom a Spojenými štátmi 28. februára, zatiaľ čo americká armáda sa teraz snaží o blokádu iránskych prístavov.
Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že prímerie medzi USA a Iránom, ktoré prvýkrát vstúpilo do platnosti 8. apríla, predĺžia, no Spojené štáty budú naďalej blokovať iránske prístavy.
