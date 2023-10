Iránske pozemné sily začali rozsiahle vojenské cvičenia

Teherán 27. októbra (TASR) – Iránske pozemné sily začali rozsiahle v piatok dvojdňové cvičenia s cieľom preveriť nové zbrane i schopnosť odstrašiť nepriateľa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Cvičenie, na ktorom sa zúčastňujú štyri bojové oddiely, sa koná v centrálnej provincii Isfahán, informuje iránska agentúra Tasnim. Jeho cieľom je preveriť operatívnu pripravenosť pechoty, obrnených vozidiel, raketového vojska a nástrojov na vedenie elektronickej vojny. Cvičenie sa koná "navzdory nedávnym hrozbám" a má preveriť nové zbrane a schopnosť ozbrojených síl odstrašiť nepriateľa, dopĺňa Tasnim.



Záverečné dve fázy cvičenia preveria schopnosť jednotiek brániť pobrežie, podnikať nočné operácie a protiútoky pre prípad, že by v oblasti došlo k útoku.



DPA upozorňuje na obavy, že vojna Izraelu a Hamasu by mohla prerásť do rozsiahlejšieho konfliktu. Washington a Teherán sa už navzájom varovali pred rizikom rozšírenia konfliktu.



Militanti z palestínskeho radikálneho hnutia Hamas 7. októbra prenikli z pásma Gazy na územie Izraela. Podľa izraelských predstaviteľov zabili vyše 1400 ľudí, väčšinou civilistov, a ďalších viac ako 220 uniesli ako rukojemníkov do pásma Gazy.



Izrael odpovedal intenzívnymi leteckými údermi, pri ktorých podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva, ovládaného Hamasom, zahynulo už vyše 7000 ľudí, väčšinou civilistov.



Spojené štáty v piatok na východe Sýrie podnikli odvetné letecké údery na proiránske milície. Zástupcovia americkej armády však zdôraznili, že "išlo výhradne o ochranu a obranu amerických občanov" a že nálety neboli súčasťou konfliktu medzi Izraelom a Hamasom.



Cieľom náletov boli dve zariadenia Iránskych revolučných gárd a ich spojencov, vyhlásilo americké ministerstvo obrany. Iránom podporované skupiny operujúce v Sýrii a Iraku podľa Pentagónu už od 17. októbra útočili pomocou rakiet a dronov na americké ozbrojené sily.



Spojené štáty sa rozhodli presunúť do východného Stredomoria viac zbraní, bojovej techniky a letiek. Zároveň na Blízkom východe nasadzujú ďalších 900 vojakov. Ich úlohou bude posilniť jednotky, ktoré už v oblasti pôsobia.