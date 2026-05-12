Iránske Revolučné gardy a jednotky Basídž mali vojenské cvičenie
Autor TASR
Teherán 12. mája (TASR) – Iránske Revolučné gardy zorganizovali v hlavnom meste Teherán vojenské cvičenie. Štátne médiá v utorok uviedli, že na cvičení sa zúčastnili nielen jednotky Zboru islamských revolučných gárd (IRGC), ideologickej zložky iránskych ozbrojených síl, ale aj polovojenské jednotky Basídž podriadené IRGC.
Ako informovala agentúra AFP, cvičenie sa uskutočnilo po tom, ako americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom je na pokraji kolapsu a funguje len s „masívnou podporou životných funkcií“.
Brigádny generál Hasan Hasanzáde a veliteľ IRGC v Teheráne uviedol, že cieľom cvičenia bolo zvýšiť bojovú pripravenosť proti „akýmkoľvek krokom americko-sionistického nepriateľa“. Dodal, že ciele cvičenia boli splnené.
Vojna, ktorá sa začala na konci februára americko-izraelskými údermi na Irán, sa rozšírila po celom Blízkom východe a poškodila globálnu ekonomiku, pričom zasiahla stovky miliónov ľudí na celom svete.
Irán zároveň obmedzil prístup do Hormuzského prielivu, ktorý je kľúčovou trasou pri preprave ropy, plynu a hnojív z Perzského zálivu, a snaží sa tento ekonomicky dôležitý koridor využiť ako nástroj nátlaku na Spojené štáty a ich spojencov.
V tejto situácii americké námorníctvo blokuje iránske prístavy a príležitostne znemožní plavbu alebo presmeruje lode plaviace sa do alebo z Iránu.
