Iránske revolučné gardy majú cvičenie na pobreží Perzského zálivu

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Najnovšie vojenské cvičenia sú na južnom pobreží, ale podobné pokračujú ja v ďalších častiach krajiny.

Autor TASR
Teherán 24. februára (TASR) - Iránske Revolučné gardy v utorok začali vojenské cvičenia na južnom pobreží Perzského zálivu, informovali štátne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Začalo sa kombinované cvičenie 1404 (2026) pozemných síl IRGC,“ informovala štátna televízia s odkazom na rok v iránskom aj gregoriánskom kalendári.

Najnovšie vojenské cvičenia sú na južnom pobreží, ale podobné pokračujú ja v ďalších častiach krajiny. Súčasťou výcviku je manipulácia s dronmi, plavidlami, obojživelnými vozidlami, raketami zem–more a delami, uviedla štátna televízia.

Veliteľ pozemných síl IRGC Mohammad Karami pre televíziu povedal, že cvičenia sa konajú „na základe existujúcich hrozieb“, bez uvedenia bližších podrobností.

Správy o manévroch nasledujú po tom, ako Washington a Teherán ukončili dve kolá rokovaní sprostredkovaných Ománom, ktorých cieľom bolo dosiahnuť dohodu o iránskom jadrovom programe, pričom ďalšie rokovania sú naplánované na štvrtok.

USA zdôrazňujú, že Irán nemôže mať jadrové zbrane ani potenciál vyrobiť ich a že nemôže obohacovať urán. Teherán trvá na tom, že jeho nukleárny program je výlučne mierový, no západné krajiny islamskú republiku podozrievajú, že jej zámerom je v konečnom dôsledku vývoj jadrových zbraní.

Americká vláda poslala na Blízky východ najviac vojenských jednotiek za niekoľko desaťročí. Prezident Donald Trump v piatok varoval, že USA by mohli podniknúť obmedzené útoky na krajinu, aj keď iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v tom čase uviedol, že v priebehu niekoľkých dní by mali mať hotový návrh dohody.

Minulý týždeň mali iránske námorné sily ďalšie kolo vojenských cvičení v Perzskom zálive a v okolí strategického Hormuzského prielivu.
