Irán otvoril námornú základňu pri Hormuzskom prielive

Teherán 24. septembra (TASR) - Iránske revolučné gardy (IRGC) otvorili novú námornú základňu s cieľom zdôrazniť svoju "nadvládu" nad strategickým Hormuzským prielivom. Islamská republika k tomu prikročila po mesiacoch napätých vzťahov so Spojenými štátmi, svojím úhlavným nepriateľom.



Správu priniesla vo štvrtok tlačová agentúra AFP.



Základňa sa nachádza v juhoiránskej provincii Hormozgán, blízko vstupu do úzkeho Hormuzského prielivu, cez ktorý na tankeroch prechádza z Perzského zálivu pätina svetovej produkcie ropy. Daná oblasť bola koncom vlaňajška dejiskom nevyjasnených útokov na plavidlá a zostrelení bezpilotných lietadiel.



"Táto základňa bola vybudovaná za účelom úplnej dominancie nad vstupom a výstupom extrateritoriálnych lietadiel a námorných plavidiel" na začiatku Perzského zálivu, uviedol veliteľ IRGC Hosejn Salámí. "Lokalita je jedným z najstrategickejších obranných bodov Iránu," dodal.



Námorné sily IRGC, ktoré operujú nezávisle od iránskych ozbrojených síl, "majú teraz veľmi mocnú námornú základňu", ktorej výstavba trvala šesť rokov, spresnil Salámí.



Jeho vyjadrenie prichádza niekoľko dní po tom, ako americká lietadlová loď prešla cez Hormuzských prieliv a vstúpila do Perzského zálivu. Spojené štáty pohrozili, že budú presadzovať sankcie OSN voči Iránu, tento krok však iné svetové mocnosti odmietli ako právne neplatný.



IRGC v stredu zverejnili dronom zhotovenú fotografiu, na ktorej je údajne americká lietadlová loď USS Nimitz.



Minulý rok v júni Irán zostrelil nad Hormuzským prielivom americké bezpilotné lietadlo Global Hawk po tom, ako údajne narušilo vzdušný priestor islamskej republiky. USA toto obvinenie odmietajú.



Znepriatelené krajiny sa odvtedy dostali dva razy na pokraj priamej konfrontácie.



Washington obviňuje Teherán z minuloročných útokov na ropné tankery v neďalekom Ománskom zálive, ako aj z útoku na saudskoarabské ropné zariadenia, čo však Irán popiera.