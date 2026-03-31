< sekcia Zahraničie
Iránske Revolučné gardy pohrozili útokmi na americké firmy
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 31. marca (TASR) — Iránske Revolučné gardy (IRGC) v utorok pohrozili, že ak budú pri „cielených atentátoch“ zabití ďalší poprední iránski predstavitelia, v odvete začnú od 1. apríla útočiť na pobočky amerických technologických gigantov, ako sú Apple, Google a Meta, a ďalších firiem pôsobiacich v regióne Blízkeho východu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.
Keďže americké spoločnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií a umelej inteligencie zohrávajú podľa IRGC „významnú úlohu pri výbere a sledovaní cieľov útokov“ na Irán, budú odteraz považované za „legitímne ciele“ odvetných útokov, uviedli Revolučné gardy vo vyhlásení sprostredkovanom agentúrou Tasním.
Týmito legitímnymi cieľmi je 18 amerických spoločností pôsobiacich na Blízkom východe. Sú nimi Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Dell, Planter, Nvidia, JP Morgan, Tesla, GE, Spire Solutions, G42 a Boeing.
„Tieto spoločnosti by mali počítať s tým, že ich priestory budú zničené v odvete za každý teroristický čin spáchaný v Iráne, a to od stredy 1. apríla od 20.00 h teheránskeho času (18.30 h SELČ),“ píše sa vo vyhlásení.
Zamestnancom spomínaných firiem gardy odporučili, aby v záujme prežitia okamžite opustili svoje pracoviská. Na presun na bezpečné miesto vyzvali aj obyvateľov vo všetkých krajinách regiónu žijúcich v okruhu jedného kilometra od sídiel amerických spoločností.
Agentúra Reuters poznamenala, že Revolučné gardy aj v minulosti zverejnili podobné hrozby, no nie vždy po nich nasledovali konkrétne kroky. Termín 1. apríla však dáva najnovšiemu varovaniu podstatne väčšiu váhu.
