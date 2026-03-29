Nedela 29. marec 2026
Iránske revolučné gardy prevzali zodpovednosť za útoky na hlinikárne

Autor TASR
Teherán 29. marca (TASR) – Irán sa v nedeľu prihlásil k útokom na dve hlinikárne v Bahrajne a Spojených arabských emirátoch (SAE), ktoré patria k najväčším na svete, informoval spravodajský web denníka Le Monde, píše TASR.

Zbor islamských revolučných gárd (IRGC) priznal, že v sobotu podnikol raketové a dronové útoky, ktorými poškodili závody Aluminium Bahrain (ALBA) a Emirates Global Aluminium (EGA).

ALBA už 15. marca oznámila uzavretie 19 percent svojej výroby, aby sa vyrovnala s prerušeniami dodávok spôsobenými iránskou blokádou strategického Hormuzského prielivu. V nedeľu potvrdila, že dvaja jej zamestnanci boli pri sobotňajšom útoku ľahko zranení a že posudzuje rozsah škôd v závode.

EGA oznámila, že jej závod at-Tawíla v Abú Zabí utrpel „významné škody“, pričom pri útoku utrpelo zranenia šesť zamestnancov.

IRGC vo vyhlásení uviedol, že obe spoločnosti „vďaka investíciám a účasti amerických firiem zohrávajú dôležitú úlohu pri zásobovaní amerického vojenského priemyslu.“ Útoky na tieto priemyselné zariadenia tak boli odvetou za americko-izraelské zásahy proti infraštruktúre v Iráne.

Revolučné gardy okrem toho v nedeľu pohrozili útokmi na americké univerzity na Blízkom východe v odvete za zásahy, ktoré podľa nich poškodili dve univerzity v Iráne. Svoje kampusy v krajinách Perzského zálivu má viacero amerických univerzít, napr. Texas A&M University v Katare či Newyorská univerzita v SAE.

Pokiaľ ide o útoky v Iráne, v nedeľu ich hlásili z Teheránu, kde zásah dostalo aj sídlo katarskej televízie al-Arabíja. Útok na prístav Bandár Chámir z nedele rána si vyžiadal päť obetí a štyroch zranených. Tento prístav leží pri Hormuzskom prielive.

Ako súčasť diplomatických snáh o ukončenie konfliktu v Perzskom zálive sa v nedeľu a pondelok v Islamabade stretnú tureckí, pakistanskí, egyptskí a saudskoarabskí vyjednávači, doplnila AFP.
