Iránske revolučné gardy prevzali zodpovednosť za útoky na hlinikárne
Autor TASR
Teherán 29. marca (TASR) – Irán sa v nedeľu prihlásil k útokom na dve hlinikárne v Bahrajne a Spojených arabských emirátoch (SAE), ktoré patria k najväčším na svete, informoval spravodajský web denníka Le Monde, píše TASR.
Zbor islamských revolučných gárd (IRGC) priznal, že v sobotu podnikol raketové a dronové útoky, ktorými poškodili závody Aluminium Bahrain (ALBA) a Emirates Global Aluminium (EGA).
ALBA už 15. marca oznámila uzavretie 19 percent svojej výroby, aby sa vyrovnala s prerušeniami dodávok spôsobenými iránskou blokádou strategického Hormuzského prielivu. V nedeľu potvrdila, že dvaja jej zamestnanci boli pri sobotňajšom útoku ľahko zranení a že posudzuje rozsah škôd v závode.
EGA oznámila, že jej závod at-Tawíla v Abú Zabí utrpel „významné škody“, pričom pri útoku utrpelo zranenia šesť zamestnancov.
IRGC vo vyhlásení uviedol, že obe spoločnosti „vďaka investíciám a účasti amerických firiem zohrávajú dôležitú úlohu pri zásobovaní amerického vojenského priemyslu.“ Útoky na tieto priemyselné zariadenia tak boli odvetou za americko-izraelské zásahy proti infraštruktúre v Iráne.
Revolučné gardy okrem toho v nedeľu pohrozili útokmi na americké univerzity na Blízkom východe v odvete za zásahy, ktoré podľa nich poškodili dve univerzity v Iráne. Svoje kampusy v krajinách Perzského zálivu má viacero amerických univerzít, napr. Texas A&M University v Katare či Newyorská univerzita v SAE.
Pokiaľ ide o útoky v Iráne, v nedeľu ich hlásili z Teheránu, kde zásah dostalo aj sídlo katarskej televízie al-Arabíja. Útok na prístav Bandár Chámir z nedele rána si vyžiadal päť obetí a štyroch zranených. Tento prístav leží pri Hormuzskom prielive.
Ako súčasť diplomatických snáh o ukončenie konfliktu v Perzskom zálive sa v nedeľu a pondelok v Islamabade stretnú tureckí, pakistanskí, egyptskí a saudskoarabskí vyjednávači, doplnila AFP.
