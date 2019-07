Iránske revolučné gardy sa pokúsili zastaviť britský tanker

Britský tanker Heritage sa plavil z Perzského zálivu do oblasti Hormuzského prielivu, keď sa k nemu priblížili iránske hliadkovacie člny vyzbrojené guľometmi.

Londýn 11. júla (TASR) - Posádky piatich motorových člnov patriacich iránskym revolučným gardám sa v stredu Perzskom zálive pokúsili zastaviť britský ropný tanker. Informovala o tom vo štvrtok spravodajská televízia CNN s odvolaním sa na dvoch nemenovaných predstaviteľov ozbrojených síl USA.



Britský tanker Heritage sa plavil z Perzského zálivu do oblasti Hormuzského prielivu, keď sa k nemu priblížili iránske hliadkovacie člny vyzbrojené guľometmi. Posádka jedného z nich nariadila tankeru, aby zmenil kurz a zastavil v neďalekých iránskych teritoriálnych vodách.



Tanker sprevádzala fregata britského Kráľovského námorníctva Montrose, ktorá namierila palubné kanóny na iránske plavidlá a vyzvala ich, aby sa vzdialili, čo Iránci uposlúchli.



Fregata je vyzbrojená kanónmi kalibru 30 milimetrov, ktoré sú špeciálne určené na odrážanie útokov malých plavidiel.



Predstavitelia britského Kráľovského námorníctva už predtým potvrdili, že fregata Montrose plní v oblasti Perzského zálivu bezpečnostné úlohy.



Iránske revolučné gardy popreli, že by sa pokúsili zastaviť britský tanker



Iránske revolučné gardy vo štvrtok popreli svoju účasť na pokuse o zastavenie britského tankera v Perzskom zálive. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na iránske médiá.



Britská vláda uviedla, že posádky troch iránskych člnov v stredu neúspešne pokúsili zastaviť tanker British Heritage v oblasti Hormuzského prielivu.



Námorníctvo iránskych revolučných gárd sa však od incidentu dištancovalo. "Nedošlo k nijakým stretom s cudzími plavidlami, najmä nie s anglickými," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré vo štvrtok ráno zverejnila iránska tlačová agentúra Fars.



Revolučné gardy ale zároveň zdôraznili, že ak by dostali príkaz zaistiť akúkoľvek loď, okamžite by ho splnili.



Podľa britského ministerstva obrany sa tri iránske člny pokúsili v rozpore s medzinárodným právom znemožniť britskému komerčnému tankeru plavbu cez Hormuzský prieliv. Tanker však sprevádzala fregata britského Kráľovského námorníctva Montrose, ktorá zaujala pozíciu medzi tankerom a iránskymi člnmi a vyzvala ich, aby sa vzdialili. Iránci "slovné varovanie" britskej strany poslúchli.



"Tento čin nás znepokojil a (preto) opätovne vyzývame iránske úrady, aby zmiernili napätie v regióne," uvádza sa vo vyhlásení hovorcu britského rezortu obrany.



Incident sa udial v období eskalácie napätia vo vzťahoch medzi USA a Iránom súvisiacej s kolapsom iránskej jadrovej dohody, v rámci ktorého došlo aj k sérii útokov na ropné tankery v oblasti Perzského zálivu. Tieto útoky Washington pripisuje Teheránu, ktorý to však odmieta.



Minulý týždeň zadržali vo vodách britského zámorského územia Gibraltár supertanker Grace 1, ktorý údajne prevážal iránsku ropu do Sýrie, čo bolo v rozpore so sankciami EÚ. Teherán v tejto súvislosti pohrozil odvetnými opatreniami.