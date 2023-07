Iránske revolučné gardy sa zmocnili komerčnej lode v Perzskom zálive

Dubaj 6. júla (TASR) - Iránske revolučné gardy sa zmocnili komerčného plavidla v Perzskom zálive. Loď bola pravdepodobne zapojená do pašeráckej činnosti. Vo štvrtok o tom informovalo Vojenské námorníctvo Spojených štátov (US Navy).



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP. Námorníctvo vo vyhlásení neuvádza totožnosť komerčného plavidla.



Britská námorná bezpečnostná spoločnosť Ambrey uviedla, že registruje pokus iránskych lodí zmocniť sa malého tankera plaviaceho sa pod tanzánskou vlajkou približne 110 kilometrov severovýchodne od saudskoarabského prístavného mesta Dammám.



Piata flotila amerického námorníctva so sídlom v Bahrajne incident v medzinárodných vodách sleduje, avšak vyhodnotila, že okolnosti tejto udalosti si nevyžadujú ďalšiu reakciu.



Americké vojenské námorníctvo v stredu zabránilo iránskym vojnovým lodiam zmocniť sa dvoch ropných tankerov v medzinárodných vodách neďaleko pobrežia Ománu.



Washington iránske revolučné gardy opakovane obviňuje z narúšania námornej dopravy v strategicky významnom Hormuzskom prielive vedúcom do Perzského zálivu, cez ktorý prechádza pätina svetového exportu ropy.