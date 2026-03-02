Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Iránske Revolučné gardy tvrdia, že Hormuzský prieliv je uzavretý

Na archívnej snímke z 8. júna 2011 ropné čerpadlo na ropných poliach v bahrajnskom Sachíre. Foto: TASR/AP

Cez Hormuzský prieliv prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu a jeho blokáda by pravdepodobne prudko zvýšila svetové ceny energií.

Autor TASR
Teherán 2. marca (TASR) - Iránske Revolučné gardy v pondelok varovali, že podpália každú loď, ktorá sa pokúsi preplávať cez Hormuzský prieliv. Zároveň opäť tvrdili, že tento prieliv spájajúci Perzský záliv s Arabským morom je uzavretý. Informoval o tom web stanice Sky News, píše TASR.

Revolučné gardy už v sobotu po spustení americko-izraelských útokov na Irán upozornili, že plavba cez Hormuzský prieliv je nebezpečná, a preto je pre lode uzavretý.

Oficiálne však Irán prieliv neuzavrel a minister zahraničných vecí Abbás Arákčí uistil, že to ani nemá v úmysle. Napriek tomu sa plavba cez túto strategickú námornú cestu prakticky zastavila.
