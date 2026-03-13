Iránske Revolučné gardy tvrdia, že s Hizballáhom zaútočili na Izrael
Podľa Revolučných gárd iránske rakety a drony Hizballáhu zaútočili na Haifu, Cézareu, Zar'it a Šlomi, ako aj na vojensko-priemyselný komplex v Cholone.
Autor TASR
Teherán 13. marca (TASR) - Iránske Revolučné gardy v piatok oznámili, že podnikli raketový a dronový útok na Izrael v koordinácii s libanonským spojencom - militantným hnutím Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Revolučné gardy vo svojom vyhlásení ozrejmili, že operácia bola súčasťou ich každoročného podujatia Deň Kuds, ktorého cieľom je prejaviť podporu palestínskej veci. Ideologické krídlo iránskych ozbrojených síl upresnilo, že ich námorné a letecké sily, iránska armáda a Hizballáh „uskutočnili v piatok večer v súčinnosti 45. vlnu operácie Honest Promise 4“. Podľa Revolučných gárd iránske rakety a drony Hizballáhu zaútočili na Haifu, Cézareu, Zar'it a Šlomi, ako aj na „vojensko-priemyselný komplex“ v Cholone.
Podľa vyhlásenia námorníctvo gárd a iránska armáda zaútočili aj na americké základne v Arbíle v severnom Iraku a v az-Zafre v Spojených arabských emirátoch.
Spoločná americko-izraelská vojenská operácia proti Iránu sa začala v sobotu 28. februára. Zahynul vtedy najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí, ktorý v krajine vládol 37 rokov, ako aj desiatky ďalších vysokopostavených predstaviteľov krajiny.
Irán reagoval odvetnými útokmi na americké a izraelské ciele v okolitých krajinách Perzského zálivu a Blízkeho východu. Zasiahnutá však bola aj civilná infraštruktúra vrátane medzinárodného letiska v Dubaji.
