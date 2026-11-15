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Iránske revolučné gardy zaútočili dronmi na americký radar

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Americký radarový systém protivzdušnej obrany na vrtuľníkovej základni al-Riffa v Bahrajne sa stal terčom útoku šiestich dronov.

Autor TASR
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Teherán 15. novembra (TASR) – Iránske revolučné gardy v nedeľu oznámili, že ich jednotky podnikli dronový útok na americký radarový systém na vojenskej základni v Bahrajne. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na iránsku štátnu televíziu.

Americký radarový systém protivzdušnej obrany na vrtuľníkovej základni al-Riffa v Bahrajne sa stal terčom útoku šiestich dronov patriacich leteckým silám Revolučných gárd,“ uviedli gardy vo vyhlásení, ktoré štátna televízia zverejnila na platforme Telegram.
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