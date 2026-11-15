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Iránske revolučné gardy zaútočili dronmi na americký radar
Americký radarový systém protivzdušnej obrany na vrtuľníkovej základni al-Riffa v Bahrajne sa stal terčom útoku šiestich dronov.
Autor TASR
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Teherán 15. novembra (TASR) – Iránske revolučné gardy v nedeľu oznámili, že ich jednotky podnikli dronový útok na americký radarový systém na vojenskej základni v Bahrajne. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na iránsku štátnu televíziu.
„Americký radarový systém protivzdušnej obrany na vrtuľníkovej základni al-Riffa v Bahrajne sa stal terčom útoku šiestich dronov patriacich leteckým silám Revolučných gárd,“ uviedli gardy vo vyhlásení, ktoré štátna televízia zverejnila na platforme Telegram.
„Americký radarový systém protivzdušnej obrany na vrtuľníkovej základni al-Riffa v Bahrajne sa stal terčom útoku šiestich dronov patriacich leteckým silám Revolučných gárd,“ uviedli gardy vo vyhlásení, ktoré štátna televízia zverejnila na platforme Telegram.