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Iránske Revolučné gardy zaútočili na americké základne v Jordánsku

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Americké sily predtým zasiahli dve iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet na ostrove Lárak v Hormuzskom prielive.

Autor TASR
Teherán/Ammán 31. augusta (TASR) - Iránske Revolučné gardy v pondelok uviedli, že balistickými raketami zaútočili na americké základne v Jordánsku. Útok bol podľa nich odvetou za americký úder na ostrov Lárak v Hormuzskom prielive. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a TASS.

Hovorca jordánskej armády oznámil, že protivzdušná obrana krajiny zničila všetky balistické rakety a drony, ktoré Irán vyslal. „Operácia na zachytenie vzdušných cieľov bola v tejto chvíli ukončená,“ dodal.

Revolučné gardy však tvrdia, že počas útokov na americké základne v Jordánsku zničili infraštruktúru na údržbu a miesta rozmiestnenia stíhacích lietadiel.

Americké sily predtým zasiahli dve iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet na ostrove Lárak v Hormuzskom prielive. Nemenovaný americký predstaviteľ uviedol, že Revolučné gardy sa chystali pomocou rakiet klásť námorné míny v prielive. Z miesta hlásili mŕtvych a zranených.
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