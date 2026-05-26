Iránske Revolučné gardy tvrdia, že zostrelili americký dron
Stalo sa tak napriek prímeriu, ktoré medzi USA a Iránom platí od 8. apríla.
Autor TASR
Teherán 26. mája (TASR) - Iránske Islamské revolučné gardy v utorok vyhlásil, že zostrelili americký dron MQ-9 Reaper a zaútočili aj na ďalšie lietadlá v iránskom vzdušnom priestore. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Americké bezpilotné vojenské lietadlo typu MQ-9 vstúpilo do iránskeho vzdušného priestoru v oblasti Perzského zálivu a jednotky protivzdušnej obrany Islamských revolučných gárd ho identifikovali a zostrelili,“ uviedli uviedli gardy vo vyhlásení. Iránske sily vystrelili aj na dron RQ-4 Global Hawk a a stíhačku F-35.
K iránskej paľbe došlo v rovnaký deň, keď americká armáda podnikla „sebaobranné útoky“ na iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode kladúce míny v Hormuzskom prielive
Stalo sa tak napriek prímeriu, ktoré medzi USA a Iránom platí od 8. apríla. Revolučné gardy v stanovisku vystríhali „pred porušovaním prímeria zo strany agresívnych amerických ozbrojených síl“ a prípadnú odvetnú reakciu označili ako legitímnu.
