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Iránske ropné tankery po dohode s USA údajne obnovili plavbu
Agentúra AFP v tejto súvislosti poznamenala, že by to mohlo naznačovať zmiernenie americkej námornej blokády.
Autor TASR
Teherán 16. júna (TASR) - Iránska štátna televízia v utorok oznámila, že iránske ropné tankery a ďalšie plavidlá obnovili lodnú dopravu po dosiahnutí rámcovej dohody s Washingtonom. Agentúra AFP v tejto súvislosti poznamenala, že by to mohlo naznačovať zmiernenie americkej námornej blokády, píše TASR.
„Tri iránske ropné tankery momentálne plávajú na severe Indického oceánu a ďalšie dva, ktoré prevážajú základné tovary a krmivo pre hospodárske zvieratá, sú na ceste a plavia sa smerom k prístavom,“ uviedol reportér štátnej televízie z Hormuzského prielivu. Podľa jeho slov sa „začala operácia na zrušenie námornej blokády“, čím odkazoval na opatrenie USA, ktoré prijali 13. apríla. Spojené štáty vtedy vyhlásili blokovanie iránskych prístavov v reakcii na uzatvorenie Hormuzského prielivu Iránom.
Teherán a Washington dosiahli počas uplynulého víkendu dohodu, ktorej podpis je naplánovaný na piatok. „Dohoda s Iránskou islamskou republikou je hotová. Gratulujem všetkým! Týmto povoľujem otvorenie Hormuzského prielivu bez poplatkov a zároveň nariaďujem okamžité zrušenie námornej blokády Spojených štátov. Lode sveta, naštartujte svoje motory. Nech ropa tečie!" napísal Trump v utorok.
Predpokladá sa, že tento krok amerického prezidenta bude mať okamžitý dopad na svetovú ekonomiku. Hormuzský prieliv je dôležitou námornou trasou na prepravu ropy a zrušenie americkej vojenskej blokády by malo priniesť pokles napätia a neistoty na energetických trhoch.
„Tri iránske ropné tankery momentálne plávajú na severe Indického oceánu a ďalšie dva, ktoré prevážajú základné tovary a krmivo pre hospodárske zvieratá, sú na ceste a plavia sa smerom k prístavom,“ uviedol reportér štátnej televízie z Hormuzského prielivu. Podľa jeho slov sa „začala operácia na zrušenie námornej blokády“, čím odkazoval na opatrenie USA, ktoré prijali 13. apríla. Spojené štáty vtedy vyhlásili blokovanie iránskych prístavov v reakcii na uzatvorenie Hormuzského prielivu Iránom.
Teherán a Washington dosiahli počas uplynulého víkendu dohodu, ktorej podpis je naplánovaný na piatok. „Dohoda s Iránskou islamskou republikou je hotová. Gratulujem všetkým! Týmto povoľujem otvorenie Hormuzského prielivu bez poplatkov a zároveň nariaďujem okamžité zrušenie námornej blokády Spojených štátov. Lode sveta, naštartujte svoje motory. Nech ropa tečie!" napísal Trump v utorok.
Predpokladá sa, že tento krok amerického prezidenta bude mať okamžitý dopad na svetovú ekonomiku. Hormuzský prieliv je dôležitou námornou trasou na prepravu ropy a zrušenie americkej vojenskej blokády by malo priniesť pokles napätia a neistoty na energetických trhoch.