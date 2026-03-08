Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. marec 2026Meniny má Alan a Alana
< sekcia Zahraničie

Iránske štátne médiá: USA a Izrael zasiahli ropný sklad v Teheráne

.
Snímka z útoku na Irán. Foto: TASR/AP

Sklad sa nachádzal v blízkosti dôležitej ropnej rafinérie.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 7. marca (TASR) - Americké a izraelské útoky zasiahli v sobotu ropný sklad v Teheráne. Ide o prvý zaznamenaný útok na ropnú infraštruktúru islamskej republiky. TASR správu prebrala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na iránske štátne médiá.

„Ropný sklad v južnej časti Teheránu sa stal terčom útoku USA a sionistického režimu,“ uviedla štátna tlačová agentúra IRNA.

Sklad sa nachádzal v blízkosti dôležitej ropnej rafinérie, ale agentúra IRNA informovala, že zariadenia rafinérie „neboli poškodené vojenskými útokmi“.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť