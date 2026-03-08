< sekcia Zahraničie
Iránske štátne médiá: USA a Izrael zasiahli ropný sklad v Teheráne
Sklad sa nachádzal v blízkosti dôležitej ropnej rafinérie.
Autor TASR
Teherán 7. marca (TASR) - Americké a izraelské útoky zasiahli v sobotu ropný sklad v Teheráne. Ide o prvý zaznamenaný útok na ropnú infraštruktúru islamskej republiky. TASR správu prebrala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na iránske štátne médiá.
„Ropný sklad v južnej časti Teheránu sa stal terčom útoku USA a sionistického režimu,“ uviedla štátna tlačová agentúra IRNA.
Sklad sa nachádzal v blízkosti dôležitej ropnej rafinérie, ale agentúra IRNA informovala, že zariadenia rafinérie „neboli poškodené vojenskými útokmi“.
