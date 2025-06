Iránske úrady postupne uvoľňujú internetové obmedzenia

Teherán 25. júna (TASR) - Iránske úrady v stredu oznámili postupné uvoľňovanie internetových obmedzení, ktoré zaviedli počas 12-dňových bojov s Izraelom. Dôvodom je nadobudnutie platnosti prímeria medzi oboma stranami, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



„Komunikačná sieť sa postupne vracia do predchádzajúceho stavu,“ uviedlo kybernetické vedenie Revolučných gárd vo vyhlásení, ktoré odvysielali štátne médiá. Informácie potvrdil aj minister pre komunikácie na sociálnej sieti X. „S normalizáciou podmienok sa stav prístupu ku komunikácii vracia do predchádzajúceho stavu,“ doplnil.



Obyvatelia Iránu boli pre výpadok internetu do značnej miery odrezaní od komunikácie s vonkajším svetom minimálne od predošlej stredy, oznámila organizácia Netblocks, ktorá je známa predovšetkým monitorovaním internetových blokád. „Opatrenie naďalej zabraňuje občanom v prístupe k dôležitým informáciám v tejto kritickej dobe," podotkla ešte vo štvrtok skoro ráno mimovládna organizácia.



Iránska tlačová agentúra Mehr pred týždňom citovala z vyhlásenia tamojšieho ministerstva pre komunikácie, podľa ktorého nasledovali obmedzujúce opatrenia „v súvislosti so zneužitím národnej komunikačnej siete nepriateľským agresorom na vojenské ciele a na ohrozenie života a majetku nevinných ľudí“.