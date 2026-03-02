< sekcia Zahraničie
Iránske útoky na lode hlási Bahrajn aj Omán
V bahrajnskom prístave bola zasiahnutá jedna loď, no žiadne obete známe neboli.
Autor TASR
Manáma 2. marca (TASR) - Pokračujúce iránske útoky na lodnú dopravu hlásili v pondelok viaceré štáty na Blízkom východe. V bahrajnskom prístave bola zasiahnutá jedna loď, no žiadne obete známe neboli. Útok na ropný tanker hlásil aj Omán, píše TASR podľa agentúry AFP.
O útoku v Bahrajne informovala Služba Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie (UKMTO). „Služba dostala správu o incidente v prístave v Bahrajne. Bezpečnostný dôstojník oznámil, že loď bola zasiahnutá dvoma neznámymi projektilmi, čo spôsobilo požiar, ktorý bol uhasený a loď zostáva v prístave. Všetci členovia posádky lode sú v bezpečí a loď bola evakuovaná,“ uviedla UKMTO.
Omán medzičasom potvrdil, že útok na ropný tanker v blízkosti hlavného mesta si vyžiadal jednu obeť. „Ropný tanker MKD VYOM plávajúci pod vlajkou Marshallových ostrovov bol napadnutý bezpilotným člnom 52 námorných míľ od pobrežia guvernorátu Maskat,“ uviedlo ománske centrum námornej bezpečnosti vo svojom vyhlásení.
„Útok spôsobil požiar a výbuch v hlavnej strojovni, pri ktorom zahynul jeden člen posádky - indický občan,“ dodalo.
Irán v pondelok pokračuje v útokoch na susedné krajiny v reakcii na americko-izraelské útoky. Katarské ministerstvo obrany oznámilo, že dve iránske bezpilotné lietadlá mierili na elektráreň a na ďalšie energetické zariadenie v krajine.
Reportéri agentúry AFP boli v pondelok svedkami série výbuchov v Jeruzaleme. „Pred chvíľou izraelské ozbrojené sily identifikovali rakety vypálené z Iránu smerom na územie izraelského štátu. Obranné systémy sú v prevádzke, aby túto hrozbu zachytili,“ uviedla izraelská armáda vo vyhlásení.
