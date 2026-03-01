< sekcia Zahraničie
Iránske útoky si v SAE od soboty vyžiadali tri obete a 58 zranených
SAE podľa vyhlásenia rezortu obrany zostrelili 152 zo 165 iránskych balistických rakiet, ako aj dve strely s plochou dráhou letu.
Autor TASR
Abú Zabí 1. marca (TASR) - Traja ľudia zahynuli a 58 ďalších utrpelo poranenia v dôsledku odvetných útokov Iránu na území Spojených arabských emirátov (SAE), oznámilo tamojšie ministerstvo obrany. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.
SAE podľa vyhlásenia rezortu obrany zostrelili 152 zo 165 iránskych balistických rakiet, ako aj dve strely s plochou dráhou letu. „Celkovo bolo detekovaných 541 iránskych dronov, z ktorých 506 bolo zachytených a zničených,“ dodalo. Obete boli podľa úradov pakistanskej, nepálskej a bangladéšskej národnosti.
