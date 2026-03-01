Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. marec 2026Meniny má Albín
< sekcia Zahraničie

Iránske útoky si v SAE od soboty vyžiadali tri obete a 58 zranených

.
Dym stúpa zo žiare projektilu na oblohe nad Dubajom 1. marca 2026 počas odvetného útoku Iránu. V nedeľu ráno bolo v mestách v Perzskom zálive – v Dubaji, Dauhe a Manáme – počuť nové explózie po tom, ako Irán spustil ďalšie kolo odvety za útoky USA a Izraela. Reportéri AFP zaznamenali explózie v Spojených arabských emirátoch, v Katare i v Bahrajne, píše TASR. Foto: TASR/AP

SAE podľa vyhlásenia rezortu obrany zostrelili 152 zo 165 iránskych balistických rakiet, ako aj dve strely s plochou dráhou letu.

Autor TASR
Abú Zabí 1. marca (TASR) - Traja ľudia zahynuli a 58 ďalších utrpelo poranenia v dôsledku odvetných útokov Iránu na území Spojených arabských emirátov (SAE), oznámilo tamojšie ministerstvo obrany. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.

SAE podľa vyhlásenia rezortu obrany zostrelili 152 zo 165 iránskych balistických rakiet, ako aj dve strely s plochou dráhou letu. „Celkovo bolo detekovaných 541 iránskych dronov, z ktorých 506 bolo zachytených a zničených,“ dodalo. Obete boli podľa úradov pakistanskej, nepálskej a bangladéšskej národnosti.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania

ZOH 2026