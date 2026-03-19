Iránske útoky zasiahli priemyselné centrum v Katar
Zbor islamských revolučných gárd v Iráne v stredu vyzval na evakuáciu niekoľkých ropných zariadení v Saudskej Arábii, Spojených arabských emirátoch (SAE) a Katare.
Dauha 19. marca (TASR) - Iránske útoky spôsobili „rozsiahle škody“ v katarskom priemyselnom centre, uviedla vo štvrtok štátna energetická spoločnosť. Iránska armáda už predtým prisľúbila, že po americko-izraelskom útoku na plynárenské zariadenie v južnom Iráne zaútočí na energetickú infraštruktúru v celom Perzskom zálive. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Zbor islamských revolučných gárd v Iráne v stredu vyzval na evakuáciu niekoľkých ropných zariadení v Saudskej Arábii, Spojených arabských emirátoch (SAE) a Katare.
Spojené štáty a Izrael predtým v stredu v rámci svojej bojovej operácie zasiahli významné plynárenské zariadenie v špeciálnej energetickej zóne Južný Párs pri meste Asalúje v južnom Iráne na pobreží Perzského zálivu. Plynové ložisko Južný Párs je najväčším známym ložiskom zemného plynu na svete a nachádza sa v územných vodách Iránu a Kataru. Tento útok následne rázne odsúdila aj Dauha.
Katarská štátna plynárenská spoločnosť QatarEnergy uviedla, že po tom, čo sa jej zariadenia v katarskom priemyselnom centre Ras Laffan na severnom pobreží tohto malého štátu v Perzskom zálive stalo „cieľom raketových útokov“, boli na miesto okamžite nasadené pohotovostné tímy na zvládnutie spôsobených požiarov.
Vo svojom vyhlásení katarské ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že išlo o „brutálny iránsky útok zameraný na Ras Laffan“, ktorý predstavuje „priamu hrozbu pre národnú bezpečnosť“.
Rezort obrany v Dauhe neskôr uviedol, že jeho protivzdušná obrana zachytila dve iránske balistické rakety mieriace na Ras Laffan, pričom neboli hlásené žiadne obete na ľudských životoch. Civilná obrana zároveň uviedla, že požiar sa podarilo dostať pod kontrolu.
Zbor islamských revolučných gárd v Iráne v stredu vyzval na evakuáciu niekoľkých ropných zariadení v Saudskej Arábii, Spojených arabských emirátoch (SAE) a Katare.
Spojené štáty a Izrael predtým v stredu v rámci svojej bojovej operácie zasiahli významné plynárenské zariadenie v špeciálnej energetickej zóne Južný Párs pri meste Asalúje v južnom Iráne na pobreží Perzského zálivu. Plynové ložisko Južný Párs je najväčším známym ložiskom zemného plynu na svete a nachádza sa v územných vodách Iránu a Kataru. Tento útok následne rázne odsúdila aj Dauha.
Katarská štátna plynárenská spoločnosť QatarEnergy uviedla, že po tom, čo sa jej zariadenia v katarskom priemyselnom centre Ras Laffan na severnom pobreží tohto malého štátu v Perzskom zálive stalo „cieľom raketových útokov“, boli na miesto okamžite nasadené pohotovostné tímy na zvládnutie spôsobených požiarov.
Vo svojom vyhlásení katarské ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že išlo o „brutálny iránsky útok zameraný na Ras Laffan“, ktorý predstavuje „priamu hrozbu pre národnú bezpečnosť“.
Rezort obrany v Dauhe neskôr uviedol, že jeho protivzdušná obrana zachytila dve iránske balistické rakety mieriace na Ras Laffan, pričom neboli hlásené žiadne obete na ľudských životoch. Civilná obrana zároveň uviedla, že požiar sa podarilo dostať pod kontrolu.