Iránske zásoby obohateného uránu sú údajne stále pod limitom

Viedeň 27. júna (TASR) - Zásoby obohateného uránu, ktorými disponuje Irán, sa zatiaľ nepriblížili k prekročeniu hranice stanovenej medzinárodnou jadrovou dohodou z roku 2015. Podľa tlačovej agentúry DPA to vyplýva z informácií amerického denníka Wall Street Journal (WSJ), odvolávajúceho sa na európskych diplomatov.



Prekročenie hraničného množstva, stanoveného na 300 kilogramov, sa pôvodne očakávalo dnes, zatiaľ čo zdroje WSJ pripúšťajú, že k nemu môže dôjsť počas nadchádzajúceho víkendu.



Nemenovaný diplomat vo Viedni, kde má svoje sídlo Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, dnes pre agentúru AFP takisto povedal, že iránske zásoby obohateného uránu v tento deň nepresiahnu spomínaný limit. Vyjadril pritom predpoklad, že to má "politický dôvod", a to vzhľadom na súčasné zintenzívnené úsilie európskych vlád znížiť napätie v regióne Perzského zálivu.



Podľa zdroja AFP navyše nič nenaznačuje, že by malo byť hraničné množstvo prekročené cez víkend. Upozornil, že Irán môže obohacovanie uránu kedykoľvek pozastaviť.



Hovorca Iránskej organizácie pre atómovú energiu 17. júna oznámil, že dohodnutý limit pre zásoby uránu krajina prekročí o desať dní. Konštatoval vtedy, že Irán už štvornásobne zvýšil svoju produkciu nízkoobohateného uránu.



Irán už v máji oficiálne pozastavil plnenie niektorých záväzkov vyplývajúcich z dohody o svojom jadrovom programe, ktorú uzavrel so svetovými veľmocami. Medzinárodná dohoda zaväzuje Teherán k výraznému obmedzeniu jeho jadrových kapacít výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií.



Americký prezident Donald Trump odstúpil od jadrovej dohody s Iránom už v máji 2018 a následne obnovil sankcie na Irán vrátane embarga na dovoz ropy. Tento rok Spojené štáty sankcie voči Iránu ešte sprísnili, pričom sa napätie medzi oboma krajinami stupňuje.



Osobitný splnomocnenec Washingtonu pre Irán sa mal vo dnes stretnúť v Paríži s najvyššími diplomatmi Francúzska, Nemecka a Británie, aby rokovali o "kríze v Perzskom zálive", informovala agentúra AP.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas štvrtkovej návštevy Japonska vyjadril nádej, že sa mu podarí presvedčiť Trumpa, aby rokoval s Iránom a vyhol sa tak vojne s touto krajinou. Dodal, že v americko-iránskom spore sa snaží hrať úlohu sprostredkovateľa.