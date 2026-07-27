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Iránskeho herca za ´nedovolený vzťah´ odsúdili na 99 rán bičom
Súd ho zároveň zbavil obvinenia zo znásilnenia.
Autor TASR
Teherán 27. júla (TASR) - Najvyšší súd v Iráne právoplatne potvrdil rozsudok nad hercom Pejmanom Džamšídím, ktorý bol za „nedovolený vzťah“ odsúdený na 99 rán bičom. Súd ho zároveň zbavil obvinenia zo znásilnenia, uviedla agentúra Fárs s odvolaním sa na jeho obhajcov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Anonymné trestné oznámenie na Džamšídího podala v októbri 2025 herečka Melika Parsadústová. Herca následne zadržali. Po prepustení na kauciu dočasne opustil krajinu. Obvinenia zo znásilnenia odmietal. Parsadústová však od začiatku označuje Džamšídího konanie voči sebe za „sexuálne násilie“.
Prípad bol na súde prejednávaný podľa iránskeho islamského trestného zákonníka, ktorý upravuje tresty za nedovolené vzťahy. Za takéto konanie možno uložiť až 99 rán bičom. Ak k vzťahu došlo pod nátlakom alebo z donútenia, trest sa vzťahuje výlučne na osobu, ktorá druhého k takémuto konaniu prinútila.
Tento prípad vyvolal v Iráne diskusiu o sexuálnom násilí a vzťahoch v tamojšom filmovom priemysle. Súvisí aj s diskusiou o hnutí #MeToo, ktoré sa od roku 2017 rozšírilo v mnohých krajinách a upozornilo na sexuálne násilie a zneužívanie moci.
V Iráne sa hnutie #MeToo formuje už niekoľko rokov. Verejná diskusia o sexuálnom násilí však naráža na spoločenské tabu, nedôveru a právne prekážky.
Mimomanželské vzťahy sú v Iráne podľa islamského práva zakázané. Za znásilnenie môže byť v závažných prípadoch uložený aj trest smrti.
Džamšídí sa proti rozsudku môže odvolať na najvyššom súde. Iránska justícia sa k prípadu bezprostredne nevyjadrila.
Anonymné trestné oznámenie na Džamšídího podala v októbri 2025 herečka Melika Parsadústová. Herca následne zadržali. Po prepustení na kauciu dočasne opustil krajinu. Obvinenia zo znásilnenia odmietal. Parsadústová však od začiatku označuje Džamšídího konanie voči sebe za „sexuálne násilie“.
Prípad bol na súde prejednávaný podľa iránskeho islamského trestného zákonníka, ktorý upravuje tresty za nedovolené vzťahy. Za takéto konanie možno uložiť až 99 rán bičom. Ak k vzťahu došlo pod nátlakom alebo z donútenia, trest sa vzťahuje výlučne na osobu, ktorá druhého k takémuto konaniu prinútila.
Tento prípad vyvolal v Iráne diskusiu o sexuálnom násilí a vzťahoch v tamojšom filmovom priemysle. Súvisí aj s diskusiou o hnutí #MeToo, ktoré sa od roku 2017 rozšírilo v mnohých krajinách a upozornilo na sexuálne násilie a zneužívanie moci.
V Iráne sa hnutie #MeToo formuje už niekoľko rokov. Verejná diskusia o sexuálnom násilí však naráža na spoločenské tabu, nedôveru a právne prekážky.
Mimomanželské vzťahy sú v Iráne podľa islamského práva zakázané. Za znásilnenie môže byť v závažných prípadoch uložený aj trest smrti.
Džamšídí sa proti rozsudku môže odvolať na najvyššom súde. Iránska justícia sa k prípadu bezprostredne nevyjadrila.