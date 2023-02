Iránskeho policajta pokarhali, že nevymáhal nosenie hidžábu

Teherán 13. februára (TASR) - Iránsky policajt dostal pokarhanie, lebo nevymáhal prísne pravidlo pre ženy, aby mali hidžábom zakryté vlasy. V pondelok o tom informovali miestne médiá, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.



V posledných dňoch sa v sociálnych médiách šíri video policajta v západoiránskej provincii Kermánšáh. Jednej žene vraví, že nepokladá za povinnosť žien, aby nosili hidžáb na hlave.



"Táto dáma chce ísť von oblečená práve takto... Nie je to moja vec," zareagoval policajt na žiadosť ženy, aby zasiahol proti inej žene bez hidžábu.



"Po dôkladnom vyšetrovaní... bol policajt predvolaný pred nadriadeného a dostal potrebné pokarhania a školenie," uviedla v pondelok tlačová agentúra Tasnim.



Prípad sa dáva do súvislosti s protestným hnutím po smrti 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej vo väzbe 16. septembra. Mladú ženu mravnostná polícia zatkla za rovnaké porušenie pravidla platného pre ženy v Iráne.



Počas protestov, ktoré iránske úrady označujú ako "nepokoje", zomreli stovky ľudí vrátane príslušníkov bezpečnostných síl a tisíce ďalších zatkli.



Od začiatku protestov je na verejných miestach v Iráne čoraz viac žien bez hidžábu, v mnohých prípadov na to polícia nereaguje.



Miestne médiá však v januári informovali, že polícia obnovila kontroly nosenia hidžábu v aute a porušovateľky dostávajú od polície esemeskové pokarhanie.