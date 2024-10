Iránskeho predseda navštívil miesto izraelského úderu v Bejrúte

Bejrút 12. októbra (TASR) - Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v sobotu navštívil miesto najničivejšieho izraelského úderu za posledné týždne v centre Bejrútu. Na tlačovej konferencii podľa agentúry AFP odsúdil "zločiny" Izraela, informuje TASR.



Izraelská armáda vo štvrtok večer neútočila na južné predmestia Bejrútu, ktoré sú baštou militantného hnutia Hizballáh, ale na centrum mesta, na ktoré sa zameriava iba zriedkavo. Pred útokom nevydala ani príkaz na evakuáciu obyvateľstva.



Útoky si podľa libanonského ministerstva zdravotníctva vyžiadali 22 obetí a viac než 100 zranených.



Nemenovaný zdroj blízky Hizballáhu povedal, že terčom izraelských náletov na husto obývané štvrte Bejrútu bol veliteľ proiránskeho hnutia Wafík Safá. Samotný Hizballáh ani Izrael to nepotvrdili ani inak nekomentovali.



Spravodajská televízia Sky News Arabia v piatok s odvolaním sa na nemenované zdroje informovala, že Safá pri útoku utrpel vážne zranenie a jeho stav je kritický.



Kálíbáf navštívil Bastu, jednu zo štvrtí libanonskej metropoly, v sprievode dvoch poslancov Hizballáhu. Na tlačovej konferencii okrem odsúdenia izraelských útokov vyhlásil, že medzinárodné organizácie a Bezpečnostná rada OSN majú "schopnosť (zastaviť Izrael), ale bohužiaľ mlčia".



Počas soboty sa predseda iránskeho parlamentu stretol s úradujúcim libanonským premiérom Nadžíbom Míkátím, ktorý podľa tlačovej agentúry NNA povedal, že prioritou jeho vlády je usilovať sa o prímerie.



Míkátí už v piatok naliehal na OSN, aby prijala rezolúciu, ktorá by vyzvala na okamžité prímerie medzi Izraelom a Hamasom.



Kálíbáf v Bejrúte tiež rokoval so svojím libanonským náprotivkom Nabím Barrím, dôležitým spojencom Hizballáhu. Novinárom po schôdzke povedal, že Irán bude v tomto období určite podporovať rozhodnutia libanonskej vlády, Libanončanov a "odporu", čím podľa AFP narážal na Hizballáh.



Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí navštívil Libanon minulý týždeň. Teherán podľa jeho slov podporuje úsilie o dosiahnutie súbežného prímeria s Izraelom v Pásme Gazy aj v Libanone.



Izrael už predtým prisľúbil reakciu na raketový útok z 1. októbra, ktorý Irán podnikol ako odvetu za izraelské útoky v Libanone a Gaze a za zabitie vodcu Hamasu v Teheráne.