Iránskeho režiséra odsúdili na osem rokov väzenia a zbičovanie

Teherán 10. mája (TASR) - Oceňovaného iránskeho režiséra Mohammada Rasúlofa odsúdil súd v Iráne na osem rokov väzenia, zbičovanie, pokutu a konfiškáciu majetku. Rozsudok bol vynesený tesne pred režisérovou plánovanou cestou na filmový festival v Cannes. Podľa agentúry AP to vo štvrtok potvrdil Rasúlofov právnik.



Podľa právnika Babaka Pakniu boli zámienkou pre režisérovo stíhanie a odsúdenie jeho verejné vyhlásenia, ako aj hrané filmy a dokumenty, ktoré vytvoril a ktoré sú podľa súdu "príkladom konšpirácie s úmyslom spáchať zločin proti bezpečnosti krajiny".



Právnik dodal, že jeho mandant by si mal odsedieť päť z ôsmich rokov trestu.



Iránska asociácia nezávislých filmárov vo vyhlásení kritizovala rozsudok nad kolegom a ubezpečila, že stojí pri všetkých umelcoch, ktorí sa vysmievajú z vládnej cenzúry.



Podľa denníka The Guardian iránske úrady zvýšili tlak na 52-ročného režiséra Rasúlofa po tom, čo jeho najnovší film "The Seed of the Sacred Fig" vybrali do hlavnej súťaže tohtoročného filmového festivalu v Cannes.



Dej filmu je utajený. Podľa niektorých medializovaných správ ide o príbeh sudcu revolučného súdu v Teheráne, ktorý súdi v kauzách súvisiacich s celoštátnymi protestmi - predpokladá sa, že by mohlo ísť o posledné veľké protivládne protesty, ktoré v Iráne vypukli v dôsledku smrti 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej zadržanej mravnostnou políciou pre nesprávne nosenie hidžábu.



Iránske úrady požadovali stiahnutie tohto filmu zo súťaže v Cannes.



Okrem toho, ako uviedol Paknia, bol Rasúlofov filmový štáb obvinený z práce bez získania potrebnej licencie. Filmové herečky boli vyšetrované na základe tvrdenia, že nakrúcali bez hidžábu alebo že ho nosili nesprávne. Všetci kľúčoví účastníci nakrúcania boli predvolaní na výsluch a následne im úrady zakázali opustiť krajinu, uviedol právnik.



Mohammad Rasúlof už bol v Iráne za svoju prácu niekoľkokrát trestne stíhaný, no súčasný trest je najprísnejším, aký mu kedy bol uložený.



V roku 2010 bol Rasúlof odsúdený na šesť rokov väzenia za sprisahanie proti národnej bezpečnosti a šírenia propagandy proti štátu. Trest mu bol neskôr znížený na jeden rok - Rasúlof však na výkon trestu nenastúpil.



V roku 2017, keď s filmom Neústupný vyhral v kategóriu Un Certain Regard na filmovom festivale v Cannes, mu úrady po návrate do Iránu odobrali pas a zakázali mu nakrúcať.



V rokoch 2019 a 2020 bol dvakrát odsúdený na rok väzenia na základe obvinenia zo šírenia propagandy proti štátnemu systému. Dostal vtedy aj zákaz opustiť Irán a dvojročný zákaz natáčať.



Vo februári 2020 získal Rasúlof hlavnú cenu na filmovom festivale v Berlíne, a to za film Niet zla medzi nami, ktorý sa zaoberá trestom smrti.



Pre zákaz pracovať v Iráne režisér tento film nakrúcal v tajnosti a pre zákaz opustiť krajinu si nemohol cenu prevziať osobne.



V júli 2022 bol Rasúlof zadržaný po tom, ako verejne odsúdil násilné potlačenie protestov v meste Ábádán.



Vo februári 2023 bol z väzby prepustený zo zdravotných dôvodov, ale mal zákaz opustiť Irán vrátane cesty na filmový festival v Cannes, kde mal pôsobiť ako člen poroty sekcie Un Certain Regard.