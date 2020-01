Iránskemu lietadlu začal po štarte horieť motor

Teherán 26. januára (TASR) - Lietadlo iránskej spoločnosti Qeshm Air s 85 cestujúcimi smerujúce do Teheránu sa muselo v nedeľu vrátiť na letisko v meste Gorgán. Stalo sa tak po tom, ako mu krátko po štarte začal horieť jeden z motorov, informovala ruská spravodajská televízia RT s odvolaním sa na miestne médiá.



Stroj uskutočnil núdzové pristátie a cestujúci boli evakuovaní. Pri tomto manévri nebol nikto zranený.



Na Twitteri boli medzičasom zverejnené fotografie zachytávajúce horiaci motor.



Gorgán leží v provincii Golestán približne 370 kilometrov severovýchodne od Teheránu.



Ide o druhý incident v leteckej doprave v Iráne za posledné dva dni. Lietadlo iránskej spoločnosti Airtour smerujúce do Istanbulu sa v sobotu muselo vrátiť do hlavného mesta Teherán. Stroj mal nešpecifikovaný technický problém, napriek tomu bol schopný bezpečne núdzovo pristáť a nikto na palube neutrpel zranenia.